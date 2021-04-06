 Белорусские музыканты хотят принять участие в ″Евровидении″ как гости | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.04.2021

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Беларусь

Белорусские музыканты хотят принять участие в "Евровидении" как гости

Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам "Евровидения" дать группам NaviBand и VAL возможность выступить в антракте конкурса.

Белорусская группа NaviBand на конкурсе Евровидение-2017 в Киеве

Группа NaviBand на конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве

Белорусский фонд культурной солидарности обратился к продюсерам "Евровидения" с предложением разрешить белорусским артистам принять участие в международном песенном конкурсе, который в 2021 году проходит в Нидерландах, в качестве "музыкальных гостей". Об этом говорится в сообщении фонда, опубликованном во вторник, 6 апреля, в его Telegram-канале.

"Мы предложили, чтобы (группы. - Ред.) NaviBand и VAL, которые уже хорошо известны в семье "Евровидения", выступили вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук в одном из антрактов", - отметил глава фонда Сергей Будкин. Уточняется, что артисты могли бы исполнить песню под названием Love shine a light, с которой Великобритания победила на конкурсе в 1997 году.

Изначально Минск планировал отправить на "Евровидение-2021" группу "Галасы ЗМеста", члены которой не скрывают своих симпатий к режиму Александра Лукашенко, однако  Европейский вещательный союз в итоге не допустил их песню "Я научу тебя" к участию. Обосновано это решение было тем, что выступление группы "Галасы ЗМеста" , по мнению организаторов, нарушает правила "Евровидения", предполагающие неполитичность выступления, и может повредить репутации конкурса.

Это была уже вторая заявка Белтелерадиокомпании на участие в "Евровидении-2021". Первую заявку Европейский вещательный союз отклонил по аналогичной причине.

Конкурс "Евровидение-2021"

Группа NaviBand участвовала в "Евровидении" в 2017 году. Группа VAL должна была представлять Беларусь на "Евровидении-2020", однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.
В 2021 году песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Планируется, что исполнители смогут выступить в Нидерландах при соблюдении всех мер по борьбе с распространением COVID-19. Россию на конкурсе представит певица Манижа Сангин, выступающая под псевдонимом Manizha, с песней "Русская женщина".

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    Автор: Анастасия Буцко


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Путин против интернета. Свой путь на Евровидение. Санкции от Байдена - "Заповедник", выпуск 161, 14.03.21

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