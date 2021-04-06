Белорусские музыканты хотят принять участие в "Евровидении" как гости

Белорусский фонд культурной солидарности обратился к продюсерам "Евровидения" с предложением разрешить белорусским артистам принять участие в международном песенном конкурсе, который в 2021 году проходит в Нидерландах, в качестве "музыкальных гостей". Об этом говорится в сообщении фонда, опубликованном во вторник, 6 апреля, в его Telegram-канале.
"Мы предложили, чтобы (группы. - Ред.) NaviBand и VAL, которые уже хорошо известны в семье "Евровидения", выступили вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук в одном из антрактов", - отметил глава фонда Сергей Будкин. Уточняется, что артисты могли бы исполнить песню под названием Love shine a light, с которой Великобритания победила на конкурсе в 1997 году.
Изначально Минск планировал отправить на "Евровидение-2021" группу "Галасы ЗМеста", члены которой не скрывают своих симпатий к режиму Александра Лукашенко, однако Европейский вещательный союз в итоге не допустил их песню "Я научу тебя" к участию. Обосновано это решение было тем, что выступление группы "Галасы ЗМеста" , по мнению организаторов, нарушает правила "Евровидения", предполагающие неполитичность выступления, и может повредить репутации конкурса.
Это была уже вторая заявка Белтелерадиокомпании на участие в "Евровидении-2021". Первую заявку Европейский вещательный союз отклонил по аналогичной причине.
Конкурс "Евровидение-2021"
Группа NaviBand участвовала в "Евровидении" в 2017 году. Группа VAL должна была представлять Беларусь на "Евровидении-2020", однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.
В 2021 году песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Планируется, что исполнители смогут выступить в Нидерландах при соблюдении всех мер по борьбе с распространением COVID-19. Россию на конкурсе представит певица Манижа Сангин, выступающая под псевдонимом Manizha, с песней "Русская женщина".
Смотрите также:
-
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Самая успешная страна: вопрос счета
Наибольшее число побед на счету Ирландии: страна семь раз занимала первое место, а Дублин семь раз становился местом проведения финала. На втором месте - Швеция (шесть побед). На третьей строчке по числу побед оказались сразу три страны - Великобритания, Франция, Люксембург (пять первых мест). Россия становилась победителем один раз, Украина и Германия - по два раза каждая.
-
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Самый "признанный" победитель
Ситуация, когда всем, ну просто всем ясно - "Это лидер!" - на "Евровидении" случается не так уж часто. Но случается! Самым уверенным победителем за всю историю конкурса стал в 2009 году в Москве Александр Рыбак, представлявший Норвегию и набравший 367 пунктов - почти в два раза больше, чем ближайшая конкурентка, занявшая второе место исландка Йоханна.
-
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Рекорд по числу последних мест…
…принадлежит Норвегии! Скандинавская страна и ветеран "Евровидения", Норвегия не только три раза одерживала победу, но и 11 раз оказывалась на последнем месте. В 1970 году Норвегия (вместе с соседями Швецией и Финляндией, а также Австрией и Португалией) бойкотировала конкурс в знак протеста против системы подсчета голосов (на снимке - Маргарет Бергер, завоевавшая четвертое место в 2013 году).
-
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Рекорд по числу участий
…а именно, 60 - на счету Германии! Страна пропустила лишь один конкурс, в 1996 году, когда певец Леон (Leon) не убедил международное жюри и не был допущен к участию в финале. Немцы 34 раза прорывались в топ-десятку, но побеждали лишь дважды: в 1982 году первое место заняла 17-летняя Николь (Nicole) с песней "Немного мира" (фото), в 2010 году победа досталась 19-летней Лене (Lena Meyer-Landrut).
-
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
"Примелькавшиеся лица" конкурса
Для большинства участников "Евровидения" конкурс становится пусть и ярким, но единичным явлением в их биографии. Но некоторые исполнители пытались штурмовать "песенный Олимп" по два, три, а то и четыре раза! Так, бельгийский певец Фуд Леклерк принимал участие в конкурсе в 1956, 1958, 1960 и 1962 годах. В последний раз он поставил рекорд: первым за всю историю "Евровидения" получил ноль пунктов!
-
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Ральф Зигель: "композитор-рецидивист"
Феномен "Евровидения" - немецкий композитор Ральф Зигель (Ralph Siegel). Песни Зигеля участвовали в конкурсе 24 раза! С разной степенью успеха: его перу принадлежит как песня-победитель 1982 года "Немного мира" или легендарный "Чингисхан" в 1979 году, так и целый ряд провальных номеров последних лет. Например, "Maybe", с которым Валентина Монетта (Сан-Марино) заняла в 2014 году 24-е место.
-
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Чемпионы по чудачествам
Чего только мы не видели на сцене "Евровидения": и косматые монстры "Lordi", и Верка Сердючка со звездой на голове, не говоря уже о бородатой красавице Кончите Вурст… И все-таки чемпионом по абсурдности выступления следует признать поющего индюка Дастина, кривлявшегося под техно-ритмы в 2008 году от имени Ирландии. Истинные поклонники "Евровидения" сочли это плевком в их трепетные души.
-
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Рекордное число участников
Сегодня трудно в это поверить, но в первом конкурсе в 1956 году принимало участие всего семь стран! В 2008 году в Белграде, где победу одержал Дима Билан, их было 43. Рекорд повторили в 2011 году в Дюссельдорфе. И это могло бы произойти и в Стокгольме, если бы меньше, чем за месяц до финала, Румынию не сняли бы за неуплату.
-
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
"Евровидению" все возрасты покорны
Самым юным участником "Евровидения" считается мальчик Жан-Жак, участвовавший в конкурсе 1969 года в неполные 12 лет с песней "Маман, маман". Самой молодой победительницей стала в 1986 году тринадцатилетняя бельгийка Сандра Ким. Самым старшим участником конкурса считается "дедушка Эмиль". Швейцарец Эмиль Рамзауэр рискнул дебютировать в 95 лет, но дальше национального полуфинала не прошел.
Автор: Анастасия Буцко