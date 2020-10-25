Белорусская оппозиция создала Народное антикризисное управление

В Беларуси образовано Народное антикризисное управление (НАУ). Об этом в среду, 28 октября, сообщил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко вместе с представителями демократических политических сил.

"В то время, как Координационный совет создан для проведения переговоров, НАУ будет органом, обеспечивающим достижение следующих целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам", - говорится в сообщении в телеграм-канале Латушко. Народное антикризисное управление "также будет решать задачи, стоящие перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству", говорится далее в сообщении.

Руководить НАУ будет Латушко. Он проинформировал, что команда антикризисного управления в помощь штабу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и Координационному совету "выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие". Состав народного антикризисного управления формируется.

Тихановская поблагодарила белорусов за участие в забастовке

В свою очередь, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская позитивно оценила прошедшую 26 октября общенациональную забастовку несмотря на небольшое число ее участников. Хотя оппозиция призывала "всю страну" присоединиться к протестам против действующего президента Лукашенко, она все равно благодарна каждому белорусу, который участвовал в забастовке в понедельник, сказала Тихановская в среду в ходе видео-пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Тихановская назвала участников акции "героями". По ее словам, "белорусский народ показал, что готов бороться против диктатуры".

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