В Беларуси создали инициативу по поддержке преследуемых за протесты

В Беларуси создана гражданская инициатива по освобождению всех преследуемых по политически мотивированным уголовным делам. Кампания "Освобождение-2020" стремится "донести голос родных политических заключенных до белорусского и международного сообщества, организовать совместные действия по поддержке друг друга, укрепить солидарность всего общества", заявил в среду, 28 октября, правозащитный центр "Весна".

Правозащитники напомнили, что политическими заключенными с начала нынешней президентской кампании признаны почти 100 человек, что является беспрецедентным показателем для Беларуси. Кроме того, в отношении участников мирных протестов заведено более 500 уголовных дел, указывает далее "Весна", ссылаясь на данные Генпрокуратуры.

Уголовное дело за призывы к забастовке возбуждено против минского студента

Новым фигурантом уголовного дела стал студент одного из минских вузов, призывавший к забастовке. "Утром 26 октября студент столичного вуза вместе с другими учащимися зашел в аудиторию, где проходило занятие и начал призывать к забастовке. Когда декан факультета сделал замечание и попросил протестующих покинуть зал, в его адрес посыпались оскорбления и угрозы", - заявила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

После этого 21-летний студент был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Рабочий минского завода призвал Лукашенко уступить пост Тихановской

Между тем в Минске рабочий завода "Атлант" Виктор Манкевич записал видеообращение к президенту Александру Лукашенко, призвав его уступить свой пост лидеру протестного движения Светлане Тихановской. Обращаясь к Лукашенко с заводской трубы на территории предприятия, Манкевич напомнил ему об ультиматуме Тихановской и призвал "не разрушать страну". "Вы должны объявить о своём уходе, вы должны остановить насилие и вы должны освободить всех политических заключённых ", - заявил он. Рабочий пробыл на трубе около полутора часов, при этом он размахивал бело-красно-белым флагом. Затем его сняли и передали милиции.

Тем временем белорусские диаспоры по всему миру собирают помощь для бастующих белорусов. Фонду солидарности Bysol уже удалось собрать более 500 тысяч евро.

Протесты в Беларуси после президентских выборов

В Беларуси уже 81-й день продолжаются массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Оппозиция не признает этих результатов, обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые манифестации происходят по воскресеньям, когда только на улицы Минска выходят порядка ста тысяч человек. 26 октября в Беларуси прошла общенациональная забастовка протеста, в которой приняли участие крупнейшие предприятия страны, а также студенты вузов.

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