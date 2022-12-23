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Фото: Silas Stein/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Бельгия и Люксембург деблокировали 55 российских миллиардов

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Министерства финансов Бельгии и Люксембурга временно разморозили активы российских инвесторов на 55 миллиардов евро. Речь идет об иностранных ценных бумагах, принадлежащих пяти миллионам граждан РФ.

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Министерства финансов Бельгии и Люксембурга временно разблокировали активы российских инвесторов на сумму более 55 млрд евро. Речь идет об иностранных ценных бумагах, принадлежащих пяти миллионам граждан России. В Бельгии разморожено 50 млрд, а в Люксембурге - 5,5 млрд евро. Теперь те из россиян, кто не находится под санкциями, получат шанс вывести свои средства, сообщило издание The Bell в пятницу, 23 декабря.

Активы были заблокированы банками в Бельгии и Люксембурге сразу после российского вторжения в Украину. Российские инвесторы покупали ценные бумаги на Московской и Петербургской биржах. Информация о владельцах бумаг в России хранилась в Национальном расчетном депозитарии, который, в свою очередь, хранил их в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

В результате были заблокированы активы около пяти млн российских инвесторов. Процедура вывода средств россиян, которые не находятся в черном списке, пока не известна. Активы разблокированы до 7 января, часть этого срока выпадает на рождественские выходные в Европе, а часть - на новогодние праздники в России.

Западные санкции против России

После российского вторжения в Украину западные страны ввели беспрецедентные санкции против РФ. Под ограничения попали ведущие банки, многие секторы экономики и крупные бизнесмены. Часть международных компаний прекратили работу с Россией, сославшись на этические принципы или на сложность работы с российским рынком в условиях санкционного давления.

Национальный расчетный депозитарий подпал под санкции Евросоюза лишь 3 июня. Он обжаловал их в Совете Европы и в Европейском суде в Люксембурге.

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