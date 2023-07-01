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Минск грозит запретом иноСМИ за "недружественные действия"

Павел Мыльников
1 ч. назад

Запрет работы иностранных СМИ в Беларуси возможен при "недружественных действиях" других государств к белорусским СМИ, следует из подписанного Лукашенко документа.

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Фото: Colourbox

Власти Беларуси сделали возможным запрет деятельности иностранных СМИ на территории страны. Правитель республики Александр Лукашенко подписал соответствующий закон, сообщает официальный Минск в субботу, 1 июля.

Нововведения допускают запрет на деятельность иностранных СМИ в Беларуси "в случае проявления иностранными государствами недружественных действий" в отношении белорусских СМИ. Кроме того, Минск расширил перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсам, в том числе информационным. Белорусские власти объяснили свои действия намерением совершенствовать "механизмы защиты национальных интересов в медиасфере".

Участь независимых СМИ после выборов в Беларуси

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались силовиками.

Летом 2021 года официальный Минск ликвидировал все независимые СМИ в республике. Несколько сотен интернет-ресурсов белорусские власти признали экстремистскими.

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