Бебиситтер из Украины покоряет сердца немецких читателей

Максим из украинского города Антрацит в Луганской области, предлагающий свои услуги в качестве бебиситтера, - главный герой новой книги "Максим" известного немецкого писателя Дирка Штермана (Dirk Stermann), которая вышла в издательстве Rowohlt Verlag. DW - о романе об украинском мачо, ломающем западные стереотипы и знакомящем читателя с украинским сильным характером.

Почему вообще Максим, существовал ли такой персонаж в действительности? Автор романа в интервью DW отвечает следующим образом: "Есть несколько фигур, которые в итоге привели к появлению героя по имени Максим. Самое главное заключается как раз в том, что мы действительно искали бебиситтера и наткнулись на резюме мужчины, который обещал "делать всё" и сильно выделялся на фоне других кандидаток с хорошим образованием".

Автор романа Дирк Штерман Фото: Georg Hochmuth/APA/picturedesk.com/picture alliance

Итак, Дирк (рассказчик, от лица которого ведется повествование) и его жена Нина ищут бебиситтера для своего сына Германа. Резюме Максима рассмешило Дирка до слез. Оно отличалось крайней лаконичностью: "Максим. Делаю всё". "Возможно он педераст из Киева? Тогда следовало бы заявить на него в полицию", - такова первая реация Дирка. Как этот лысый брутальный тип из Украины попал в один список с хорошо образованными девушками?

Внимание Дирка привлекает Анастасия, 20-летняя студентка медицинского факультета, необыкновенно красивая. На одной из фотографий к резюме девушка складывает губы уточкой, что совсем не нравится сыну Дирка. Не вызывает доверия кандидатура Анастасии и у матери героя: "Ты с ума сошел. Русская? Слишком красивая! Ты хочешь рискнуть своими отношениями?".

Забегая вперед, отношения Дирка и Нины действительно разрушатся, хотя и не по вине Анастасии: они не выдержат испытания временем и расстоянием. И хотя образ девушки как фата-моргана преследует Дирка на протяжении всего повествования, попытки переубедить ребенка в пользу симпатичной Анастасии терпят крах. "Я не хочу ее. Я хочу маму. Папа, мне кажется, это ты хочешь ее", - сын, как в пословице про младенцев, устами которых глаголет истина, оказывается прав. Несмотря на положительную характеристику и ценный опыт, у Анастасии, которую Нина язвительно называет "Miss Russia", нет никаких шансов.

Бебиситтер или криминальный авторитет?

Бебиситтером становится Максим - по бескомпромиссному решению матери, по молчаливому несогласию и внутреннему протесту отца, и, конечно, по воле судьбы. Появление не вызывающего доверия украинца в жизни живущей в Вене пары не только меняет самого Дирка, но и разрушает распространенные клише об украинцах, которым Голливуд и европейский кинематограф долгие десятилетия отводил роль исключительно членов мафиозных кланов и криминальных авторитетов.

Именно такой образ и предстает перед глазами Дирка, не давая ему покоя. Хотя криминальные авторитеты еще появятся на страницах романа, и у Максима действительно есть связи в этих структурах. "Ты бы взяла совершенно незнакомого парня из Восточной Европы, фотография которого выглядит так, как будто он находится в розыске?" - спрашивает Дирк знакомую Катарину.

Максима наняла Нина, поставив перед фактом вернувшегося из командировки Дирка. Украинец лично появляется перед читателем примерно в середине романа. Он уже выпил две бутылки пива и успел передвинуть всю мебель в рабочем кабинете Дирка. В то время как Нина готовится к длительному пребыванию в Нью-Йорке, где она получила новую работу в австрийском культурном представительстве, Дирк все больше приходит в ужас от затеи с бебиситтером в камуфляжных штанах, который дает ребенку в руки топор, приносит из леса череп кабана, а чуть позднее научит мальчика класть на лопатки медведя - настоящего, живого медвежонка!

Антрацит выглядит как Дуйсбург во время войны

Известный писатель и модератор, вращающийся в высшем австрийском обществе, возмущается, спорит с женой, негодует, но остается с Максимом и сыном в венской квартире, когда молодая жена уезжает по работе в США. Чем больше Дирк недоумевает по поводу украинского бебиситтера и критикует его, тем прочнее становится связь между ребенком и Максимом. Брутального вида украинец вскоре становится настоящим другом мальчику, а под конец повествования - и его отцу, оказавшемуся на грани нервного срыва после ухода жены к их общему другу.

Обложка книги "Максим" Фото: DW

"Украина - житница Европы". Эти сроки не раз появляются в романе. У украинского флага те же цвета, что и у флага Нижней Австрии. "Он милый? Этот тип так же мил, как чугунная труба или бейсбольная бита", - возмущается Дирк. Нина просит его избавиться от своего рессентимента. "Украина - древняя культурная нация. Прокофьев, Троцкий, Целан, Визенталь, Гоголь..", - перечисляет она.

Максим отлично вписывается в хаотичный распорядок жизни супружеской пары. Забирает ребенка из детского сада, проводит с ним время в зоопарке, в лесу и на детской площадке. "Хорошо еще он не дал тебе топор в детский сад", - язвит отец.

Любовь Максима к природе Нина объясняет его происхождением. "Максим, наверняка, знает это из жизни в Украине, житницы Европы. Поля, леса". Но Дирка еще долго не удается убедить изменить мнение о бебиситтере. И он уже навел справки. Максим - из горнодобывающего региона. "Полностью отравленная местность. Тяжелая промышленность и война, Восточная Украина. Это дыра называется Антрацитом", - говорит он жене.

В книге встречается такое описание города: "Антрацит на фотографиях выглядел как Дуйсбург во время войны". В интервью DW автор пояснил: "Я видел фотографии из Украины, сделанные в прошлом году: купающиеся в море люди в Одессе, семьи на пикниках в полях... Антрацит, как и Дуйсбург, - это промышленный город, и на фотографиях он выглядел как руина промышленности".

Студент юрфака с феноменальной памятью

В разговоре с венским пастором Джованни, который упоминает историю Святого Владимира, убившего единокровного брата, Дирк дает понять, что не так много знает о Максиме. "А следовало бы, - говорит Джованни. - Я бы не стал надеяться на Бога".

Но все страшные сценарии, который Дирк рисует вокруг фигуры Максима, - не более чем предубеждения в отношении украинца. Максим учится в университете - он студент последнего курса юридического факультета, а его феноменальная память позволяет ему закончить учебу в рекордно быстрые сроки. Вот уже о нем пишут австрийские газеты: "Никому раньше в Австрии не удавалось так быстро получить юридическое образование".

Из бебиситтера Максим превращается в адвоката, которого стремятся заполучить работодатели, а Дирк остается наедине со своими переживаниями и проблемами. Нина, вернувшись из Нью-Йорка на Рождество, уходит от него и увозит с собой сына. Дирк топит свое горе в алкоголе, не отвечает на звонки литературных агентов и погружается в глубокую депрессию. Оттуда его вытаскивает Максим. Именно он заставляет Дирка взять себя в руки, начать заниматься боксом, повалить медведя, как когда-то уже сделал его сын, и дописать книгу, которую так ждет издательство. Книгу, идею которой подсказал украинец, - историю отношений Дирка и Максима.

Русские красавицы проигрывают украинскому бебиситтеру

Житель Луганской области Максим ломает западные стереотипы, знакомя читателей с сильным украинским характером. На его фоне блекнут русские красавицы на страницах романа. Пусть Дирка и преследует навязчивый образ Анастасии, и он часто задается вопросом, как поступил бы в той или иной ситуации, если бы бебиситтером его сына была она, а не Максим, героиня проигрывает брутальному украинскому парню.

Еще одна русская красавица - молодая женщина из России в шубе, встретившаяся Дирку в магазине игрушек, - выглядит просто комично. "Мальчик или девочка? Какой возраст?", - спрашивает ее продавщица, пытаясь помочь покупательнице выбрать подарок для ребенка сестры. Но на все вопросы женщина отвечает: "Не знаю". И лишь вопрос о том, есть ли у нее какие-то представления о стоимости подарка, лимит, болевой порог, выводит ее из себя, и она с возмущенными возгласами выбегает из магазина.

Почему именно украинцу Максиму автор дает шанс избавиться от распространненых клише, победить стереотипы и открыться читателю по-новому? "Потому в нашем понимании он, возможно, дальше всех от такого перерождения. Never judge a book by its cover ("Никогда не судите о книге по ее обложке" - англ.), - это относится и к людям", - говорит немецкий писатель.

В условиях войны России против Украины невозможно было не спросить автора, как повлияли бы на него актуальные события, если бы он работал над книгой после 24 февраля 2022 года. "Вероятно, Максим не стал бы украинцем. И все же раз он "родился" до начала войны, я думаю, хорошо, что он украинец. Этот парень - герой, даже если он и не солдат", - уверен Дирк Штерман.

В романе есть фраза: "Война - в любом случае занятие для идиотов". В условиях российской военной агрессии в Украине это высказывание как нельзя более справедливо, считает автор книги.

Смотрите также: