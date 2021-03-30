Баварские лягушки прыгают по сугробам (фото)

Блайхах • В Альпах уже наступила весна, но снег еще не растаял. Поэтому здешним травяным лягушкам (нем. Grasfrösche) на пути к родным водоемам для продолжения рода приходится пробираться сквозь такие сугробы. Проделывают они это не хуже любых мастеров и даже чемпионов зимних видов спорта. Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в конце марта в баварском регионе Верхний Альгой.
Лягушки-снегоходы. Фотографии
Травяные лягушки встречаются по всей Европе. Для размножения предпочитают небольшие старые водоемы со стоячей водой. Загрязнение среды обитания и пересыхание водоемов из-за потепления климата представляют опасность для этого вида амфибий, несмотря на хорошую способность приспосабливаться к меняющимся условиям. В нескольких федеральных землях Германии они уже получили статус животных, находящихся под угрозой. В половине земель - включены в предварительные списки.
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Лягушки-путешественницы
На территории Германии встречается около двадцати видов амфибий. Среди них - травяные и прыткие лягушки, обыкновенные жабы, чесночницы, квакши, тритоны и саламандры. В марте-апреле, как только ночные температуры перестают опускаться ниже пяти градусов, они дружно направляются для нереста к родным водоемам. Однако во многих местах на пути их сезонной миграции оказываются дороги.
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Лягушки-путешественницы
Полностью избежать попадания этих путешественниц под колеса, увы, нельзя, но немцы предпринимают много мер, чтобы максимально уменьшить число амфибий, гибнущих по весне на асфальте. Одними такими знаками дело не ограничивается. Ставят их не только ради спасения жаб и лягушек. Наезд на них, особенно в дождливую погоду и на большой скорости, может привести к заносу машины и закончится аварией.
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Лягушки-путешественницы
Так что, увидев предупреждение "Krötenwanderung", следует сильно сбавить скорость. Какие меры еще предпринимаются? Согласно законам, анализ маршрутов сезонной миграции амфибий является обязательной задачей при планировании новых дорог в Германии. Там, где это необходимо, во время строительства трассы устанавливают направляющие заграждения и прокладывают специальные туннели под проезжей частью.
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Лягушки-путешественницы
Минимальная высота заграждений - 40 сантиметров, а на пути прытких лягушек - еще на треть выше. Оптимальное расстояние между туннелями на таких участках, как рекомендуют эксперты, должно составлять примерно полсотни метров. Лучше всего их следует прокладывать с небольшим наклоном и так, чтобы… в конце был виден свет. Такими туннелями лягушки и другие амфибии пользуются более охотно.
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Лягушки-путешественницы
Ответственность за них несут автодорожные службы - следят, чтобы заграждения не зарастали (иначе амфибии полезут по веткам и стеблям), а туннели не засорялись. Однако в Германии есть много дорог, проложенных до принятия этих законов. В особо оживленных местах, если нет других вариантов, движение на них могут ограничить или перекрыть до тех пор, пока лягушки не закончат свои весенние дела.
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Лягушки-путешественницы
Во многих опасных местах на помощь амфибиям приходят добровольцы из экологических организаций, например, немецкого объединения NABU. Этот снимок сделан в Рурской области под Эссеном. Туннеля здесь нет, а заграждение поставлено временное.
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Лягушки-путешественницы
Следуя вдоль сетки, лягушки попадают в пластиковые ведра, закопанные в землю. В этих же ведрах их затем переносят на другую сторону. Называют все это шуточно "жабьими такси" (Krötentaxi).
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Лягушки-путешественницы
Пользуясь случаем, экологи также производят учет амфибий, а данные размещают в интернете. Во многих местах в это весеннее время проводят экскурсии для детей, устраивают доклады и другие мероприятия. На фотографии - эксперт NABU Йорг Доровски (Jörg Dorowski) и пара обыкновенных жаб.
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Лягушки-путешественницы
В программе по защите амфибий немецкого объединения NABU по всей Германии сейчас участвует около четырехсот общественных групп.
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Лягушки-путешественницы
Отметав икру, лягушки отправляются в обратный путь. Вскоре в этих водоемах появятся первые головастики.
Автор: Максим Нелюбин