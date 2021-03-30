Баварские лягушки прыгают по сугробам (фото)

Блайхах • В Альпах уже наступила весна, но снег еще не растаял. Поэтому здешним травяным лягушкам (нем. Grasfrösche) на пути к родным водоемам для продолжения рода приходится пробираться сквозь такие сугробы. Проделывают они это не хуже любых мастеров и даже чемпионов зимних видов спорта. Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в конце марта в баварском регионе Верхний Альгой.

Лягушки-снегоходы. Фотографии

Травяные лягушки встречаются по всей Европе. Для размножения предпочитают небольшие старые водоемы со стоячей водой. Загрязнение среды обитания и пересыхание водоемов из-за потепления климата представляют опасность для этого вида амфибий, несмотря на хорошую способность приспосабливаться к меняющимся условиям. В нескольких федеральных землях Германии они уже получили статус животных, находящихся под угрозой. В половине земель - включены в предварительные списки.

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