Басманный суд Москвы заочно арестовал Марка Фейгина

Юрист и общественный деятель Марк Фейгин регулярно высказывается в поддержку Украины. В России его обвиняют в "фейках" о ВС РФ.

Басманный суд Москвы заочно арестовал юриста и общественного деятеля Марка Фейгина по обвинению в "фейках" о российской армии. "Суд постановил исчислять срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщается в пятницу, 26 января, в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Там же напоминается, что в октябре 2023 года Фейгин объявлен в международный розыск. О конкретных причинах возбуждения уголовного дела против общественного деятеля, объявленного в РФ "иностранным агентом", не сообщается.

Ведущий YouTube-канала, экс-депутат и бывший адвокат Pussy Riot и Савченко

Марк Фейгин - экс-депутат Госдумы РФ и бывший адвокат. Он регулярно выступает с публичными высказываниями против российского вторжения в Украину, в том числе на своем YouTube-канале "Фейгин Live". После появления его фамилии в базе розыска МВД прошлой осенью агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писало, что эта мера связана с участием Фейгина в деятельности так называемой "нежелательной организации" и освещении деятельности легиона "Свобода России", воюющего на стороне Украины.

В качестве адвоката Марк Фейгин среди прочих защищал участниц группы Pussy Riot и украинскую военнослужащую Надежду Савченко. В 2018 году он был лишен в РФ адвокатского статуса.

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