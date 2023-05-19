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Саудовский принц Бадр бин Султан (справа) встречает Башара Асада в аэропорту Джидды
Саудовский принц Бадр бин Султан (справа) встречает Башара Асада в аэропорту ДжиддыФото: SPA/AFP
ПолитикаСирия

Башар Асад впервые за десять лет участвует в работе ЛАГ

Сергей Куприков
29 мин. назад

Возобновление членства Сирии в Лиге арабских государств способствует легитимизации власти Башара Асада. Это вызывает недовольство США.

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Президент Сирии Башар Асад прибыл Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), открывшемся в пятницу, 19 мая. По информации сирийской газеты al-Watan, сирийский руководитель проведет в Джидде также ряд двусторонних встреч с лидерами арабских государств. Участие Асада в работе ЛАГ означает его возвращение на мировую дипломатическую арену после более чем десятилетней изоляции, констатирует агентство AFP.

В ноябре 2011 года на фоне жесткого подавления антиправительственных протестов в Сирии и начала вооруженного конфликта в стране ЛАГ приостановила участие Дамаска в своей работе. В 2012 году Саудовская Аравия, выступив на стороне вооруженной сирийской оппозиции, разорвала отношения с режимом Асада. Схожей позиции придерживались и большинство арабских стран.

Арабские страны меняют отношение к режиму Асада

Однако успехи режима Асада в ходе гражданской войны, достигнутые при поддержке России и Ирана, привели в последнее время к пересмотру позиций стран региона в отношении Сирии. Немаловажную роль здесь сыграло и сближение региональных конкурентов - Ирана и Саудовской Аравии. Произошло оно в результате усилий китайской дипломатии.

7 мая 2023 года главы МИД стран ЛАГ приняли решение вернуть Сирию в организацию, несмотря на недовольство этим шагом со стороны США. В настоящее время единственным противником сближения с Асадом в арабском мире является Катар. Однако и он не выступил против возвращения Сирии в ЛАГ, которое стало важным шагом для легитимизации власти Башара Асада. Кроме того, возобновление членства в ЛАГ дало Дамаску возможность развивать торговые связи с соседями, а также получать экономическую помощь и инвестиции от богатых стран Персидского залива. 

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