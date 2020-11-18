 Байден заговорил об отсрочке вывода войск США из Афганистана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Байден заговорил об отсрочке вывода войск США из Афганистана

Американские войска могут остаться в Афганистане до конца года, несмотря на закрепленный в соглашении с "Талибаном" срок вывода - 1 мая.

Джозеф Байден

Джозеф Байден

Американские войска могут остаться в Афганистане до конца года. Такое мнение высказал в четверг, 25 марта, президент США Джозеф Байден во время своей первой пресс-конференции со времени инаугурации. Он подтвердил свою прежнюю оценку, что Соединенным Штатам будет трудно уложиться в сроки, названные прежним главой Белого дома Дональдом Трампом, и обеспечить полный вывод американского контингента из Афганистана к 1 мая, как того требовало соглашение предыдущей администрации  с радикальным движением "Талибан".

"В мои намерения не входит, чтобы (мы - Ред.) оставались там надолго", - указал Байден. "Мы уйдем. Вопрос в том, когда мы уйдем", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли сохраняться американское военное присутствие в Афганистане в 2022 году, американский лидер отметил: "Не могу себе представить, чтобы это было так".

Глава Командования спецопераций: поддержка Пентагона имеет решающее значение

До этого, выступая на слушаниях в Сенате американского Конгресса, генерал-лейтенант Ричард Кларк, глава Командования специальных операций ВС США, заявил, что предоставляемая Пентагоном поддержка афганцев на местах "имеет решающее значение для их успеха" в борьбе с талибами и другими угрозами.

Соглашение между США и движением "Талибан" по Афганистану

В феврале 2020 года США подписали соглашение с исламским радикальным движением "Талибан" о выводе американских войск из страны, который должен завершиться к 1 мая 2021 года. Со своей стороны, талибы обязались вступить в мирные переговоры с афганским правительством и гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов.

Переговоры между официальным Кабулом и талибами стартовали в сентябре 2020 года в столице Катара Дохе, однако впоследствии зашли в тупик. Между тем, по оценкам ряда экспертов, новая американская администрация может пересмотреть эти договоренности.

Важный шаг для мира 

Договор знаменовал собой важный шаг в движении к мирному разрешению конфликта, переговоры длились более полутора лет.

Североатлантический альянс также заявил, что намерен сократить военное присутствие сил НАТО в этой стране.

Масштабные потери США в Афганистане

"Талибан" образовался в 1994 году во время гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, но после свержения в 2001 году вели партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года.

В итоге через Афганистан прошли 98000 солдат США. За время войны убиты более 1900 американских военных и более 20 тысяч ранены. Потери были и у партнеров по НАТО. Стоимость операции в Афганистане с 2011 года составила 776 миллиардов долларов, заявили в Пентагоне. Некоторые исследования говорят, что эти цифры занижены.

На данном этапе у Вашингтона, по оценкам главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адама Смита, остаются около 3,5 тыс. военных в Афганистане. 

Смотрите также:

  • Джо Байден в первый рабочий день в Белом доме

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Новые вызовы, старые темы

    46-му президенту США Джо Байдену досталось тяжелое наследство. За четыре года администрация Дональда Трампа сожгла множество мостов, разрушая стратегические альянсы и отношения, строившиеся годами. Эксперты полагают, что основным внешнеполитическим оружием нового президента станет двусторонний и многосторонний диалог. Но перед США стоят и серьезные внутриполитические вызовы.

  • Прививка от коронавируса в США

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    100 миллионов за 100 дней

    Сотни тысяч новых случаев заражения каждый день, тысячи умерших от COVID-19 - пандемия коронавируса безжалостна к американцам. До избрания Байден обещал, что за первые 100 дней его президентства прививки будут сделаны 100 млн человек, почти трети населения США. Среди других мер: обязательное ношение масок в общественных местах, увеличение количества тестов, новые правила въезда в страну.

  • Граффити о коронавирусе в Кении

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Возвращение во Всемирную организацию здравоохранения

    Едва въехав в Белый дом, Байден подписал указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). О разрыве отношений с ВОЗ в мае 2020 года заявил Дональд Трамп, обвинивший организацию в подконтрольности Китаю. США уже объявили о присоединении к COVAX. Это инициатива ВОЗ, при помощи которой осуществляется снабжение слаборазвитых стран вакцинами от коронавируса.

  • Добыча сланцевой нефти в США

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Во главе угла - борьба с изменением климата

    Байден также отменил решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату. По словам президента, борьба с изменениями климата будет поставлена во главу угла внешней политики и политики безопасности его администрации. Он также подписал указ, согласно которому американское правительство перестанет выдавать лицензии на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральных землях.

  • Укрепления на границе США с Мексикой

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Конец Стене

    Байден отменил начатое Трампом возведение антимигрантской стены на границе с Мексикой. Как отмечается на сайте Белого дома, 46-й президент США намерен реформировать "давно сломанную и хаотичную" иммиграционную систему. Главная предпосылка его стратегии в этом вопросе - убеждение, что Америка безопаснее, сильнее и процветает благодаря справедливой иммиграционной системе, приветствующей мигрантов.

  • Торговая война между ЕС и США

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Евросоюз готов к новым отношениям

    Трамп видел в Евросоюзе экономического соперника и, по оценкам экспертов, активно пытался расколоть его. После победы Байдена в Брюсселе вздохнули с облегчением. "Спустя четыре долгих года у Европы снова появится друг в Белом доме", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), добавив, что ЕС готов возобновить связи с США, чтобы "вдохнуть новую жизнь в наш альянс".

  • Военный парад в Пекине

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Основная внешнеполитическая проблема - Китай

    Согласно соцопросам, большинство американцев отрицательно относятся к Китаю. Новый госсекретарь Энтони Блинкен уже назвал Поднебесную основной внешнеполитической проблемой США на ближайшие годы. В одном из интервью Байден заявил, что провел с главой КНР Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой политик в мире. "У этого парня нет ни одной демократической кости в теле", - заметил Джо Байден.

  • Джо Байден и Владимир Путин в в 2011 году (Фото из архива)

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Отношения с Россией будут сложными

    Во время первого разговора с Владимиром Путиным Байден дал понять, что серьезных улучшений в отношениях ждать не приходится. Как заявили в Белом доме, Байден выразил обеспокоенность действиями российских властей, включая сообщения о том, что Россия назначала награды за убийство американских солдат в Афганистане, а также вмешательством Кремля в выборы в США в 2020 году и отравлением Навального.

  • Укладка труб газопровода Северный поток-2

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Плохая сделка для Европы

    Джо Байден называет газопровод "Северный поток - 2" "плохой сделкой для Европы". Как заявили в Белом доме, администрация проводит оценку санкций, введенных Трампом против газопровода и консультируется с европейскими партнерами. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Вашингтон постарается убедить европейцев прекратить поддержку проекта, иначе США задействуют все доступные средства давления.

  • Протесты в Берлине против отказа от договора СНВ-3

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Перезапуск СНВ-3

    Байден выполнил одно из предвыборных обещаний: в разговоре с Владимиром Путиным стороны договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях. Срок его действия - на сегодня единственного соглашения о контроле за ядерными вооружениями - истекал 5 февраля. Трамп не хотел продлевать договор, обвиняя Кремль в нарушении его условий и призывая привлечь к новому соглашению Китай.

  • Ядерные центрифуги в Иране

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Ядерная сделка с Ираном

    США намерены вернуться и к работе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе при условии, что Тегеран откажется от обогащения урана сверх ограничений, установленных сделкой 2015 года. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе из договора, назвал Иран главным государством - спонсором терроризма и пригрозил ввести санкции "самого высокого уровня".

  • Американское консульство в Иерусалиме

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Посольство останется в Иерусалиме

    Новая администрация намерена оставить американское посольство в Израиле в Иерусалиме. Новый госсекретарь США Блинкен на слушаниях в сенате заявил, что Израиль остается важнейшим союзником Америки в ближневосточном регионе и Вашингтон продолжит его поддерживать. По словам Блинкена, США признают Иерусалим столицей Израиля. Посольство было перенесено в Иерусалим по решению Трампа в мае 2018 года.

  • Граффити Путина в Симферополе после аннексии Крыма

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Санкции будут пересмотрены. Но не все

    Джанет Йеллен, ставшая первой в истории женщиной на посту министра финансов США, во время слушаний в Конгрессе заявила, что новая администрация пересмотрит режим санкций, чтобы они использовались "стратегически и должным образом". Это не касается ограничений, введенных против "российских игроков за территориальную агрессию в Восточной Украине и в Крыму и угрозы национальной безопасности США".

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 02:03

США: непростой путь из Афганистана

Аудио- и видеофайлы по теме

Можно ли назвать планы Трампа по Афганистану новыми?  

Для чего США демонстрируют силу в Афганистане?  

Также по теме

US-Soldaten in Afghanistan

Германия обеспокоена быстрым выводом войск США из Афганистана 18.11.2020

Успехи на Гиндукуше не должны оказаться под угрозой из-за поспешных шагов, заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. В Минобороны ФРГ указали, что из-за вывода войск США бундесвер не сможет выполнять свою миссию в Афганистане.

USA Washington | Erste Pressekonferenz mit Pressesprecherin Jen Psaki

Президент США намерен закрыть тюрьму в Гуантанамо 13.02.2021

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что американская администрация оценивает ситуацию с тюрьмой на военной базе США по линии Совета национальной безопасности.

Bundeswehr in Afghanistan

Германия отзывает солдат из афганской провинции Кундуз 24.11.2020

Сообщается, что этот шаг не связан с заявлением президента США Дональда Трампа о сокращении американского контингента в Афганистане.

Реклама

Самые читаемые

Протесты в Беларуси возобновятся? Как оппозиция готовится ко Дню Воли  

Меркель отклонила требование о вотуме доверия канцлеру ФРГ  

Почему День Воли важен для прошлого и настоящего Беларуси  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно