Байден never sleeps: что посоветует Трамп нынешнему президенту США

Джо Байден прилетел в Европу, где поучаствует в целом ряде саммитов. Как президента США мог бы напутствовать его предшественник Дональд Трамп, знает Сергей Елкин.
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В ходе первой поездки в Европу президент США Байден примет участие в четырех саммитах. Первым будет встреча G7. Что Джо Байден предложит ЕС и при чем здесь Россия и Китай?
Если в Вашингтоне накануне встречи Байден-Путин думают, что смогут играть с Кремлем по правилам холодной войны, то это большая ошибка, считает Константин Эггерт.
Смягчение противостояния Москвы и Вашингтона не будет долгосрочным. Уже до встречи Байдена с Путиным очевидно, что стороны переговоров преследуют разные цели, считает Иван Преображенский.