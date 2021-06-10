 Байден never sleeps: что посоветует Трамп нынешнему президенту США | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 11.06.2021

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Мир

Байден never sleeps: что посоветует Трамп нынешнему президенту США

Джо Байден прилетел в Европу, где поучаствует в целом ряде саммитов. Как президента США мог бы напутствовать его предшественник Дональд Трамп, знает Сергей Елкин.

Трамп звонит Байдену, который находится в туре по Европе - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Илья Коваль


 

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