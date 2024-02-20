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Байден не исключил санкции для РФ из-за смерти Навального

Александра Иванова
20 февраля 2024 г.

Президент США указал, что он не уверен, что смерть Алексея Навального убедит республиканцев в Палате представителей Конгресса проголосовать за дополнительную военную помощь Киеву.

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Президент США Джо Байден (фото из архива)
Президент США Джо БайденФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России в связи с гибелью в колонии оппозиционного политика Алексея Навального. Это подтвердил президент США Джо Байден в понедельник, 19 февраля, общаясь с журналистами в Белом доме.

"У нас уже есть санкции, но мы рассматриваем дополнительные санкции, да", - указал Байден в ответ на вопрос одного из корреспондентов. Главу государства цитирует на своем сайте американский телеканал CBS News.

16 февраля - в день, когда пресс-служба ФСИН распространила известие о смерти Навального, - Байден на внеплановом брифинге заявил, что ответственность за гибель оппозиционера лежит на президенте РФ Владимире Путине. Тогда же журналисты напомнили Байдену о его заявлении 2021 года о том, что в случае смерти Алексея Навального Россию и Владимира Путина ждут "разрушительные последствия", и попросили уточнить, какие последствия будут теперь. Джо Байден отметил, что он рассматривает "весь спектр опций".

Комментируя смерть Навального, президент США указал на угрозу, которую, по его оценке, представляет Россия, и призвал Конгресс одобрить выделение дополнительной военной помощи Украине. 19 февраля Байден отметил, однако, что он не уверен, повлияет ли смерть Навального на мнение республиканцев в Палате представителей, которые до сих пор блокируют выделение помощи.

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Сообщение телеканала CBS News о заявлении президента США Джо Байдена о возможности введения новых санкций по РФ из-за смерти Алексея Навального

Biden says he's considering additional sanctions on Russia over Alexey Navalny's death
www.cbsnews.com