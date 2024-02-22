Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном"

Президент США Джо Байден во время предвыборного сбора средств в Сан-Франциско назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном", сообщает агентство Reuters в среду, 21 февраля.

Слова Байдена прозвучали в контексте обсуждения главных угроз человечеству. "Это последняя экзистенциальная угроза - климат. У нас есть сумасшедшие сукины сыны вроде Путина и других, и нам всегда приходится беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат", - сказал Байден.

Как отмечает Reuters, в ходе предвыборной кампании Байден стал чаще выступать с жесткими оценками в адрес Кремля. На прошлой неделе президент США обвинил Путина и "его головорезов" в смерти российского политика Алексея Навального в колонии. "Мы не знаем точно, что произошло, но нет никаких сомнений в том, что смерть Навального стала следствием действий Путина и его головорезов", - заявил Байден.

В Кремле назвали слова Байдена "хамскими"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Байдену "должно быть стыдно" за эти слова. "Я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны, для США. Если президент такой страны использует такую лексику, это стыдно должно быть", - сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, Байден "демонстрирует поведение в стиле голливудского ковбоя" в угоду внутриполитическим интересам.

Смотрите также: