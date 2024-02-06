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Байден грозит наложить вето на законопроект о помощи Израилю

Анастасия Аринушкина
6 февраля 2024 г.

Президент США не одобрит законопроект на выделение средств Израилю, если он не будет включать помощь Украине, заявили в Белом доме.

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Президент США Джо Байден (фото из архива)
Фото: picture alliance / CNP/AdMedia

Президент США Джо Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю, если Конгресс одобрит документ, в который не будет также включено финансирование для Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом в понедельник, 5 февраля.

Текст документа повторяет заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, опубликованное 4 февраля. Запланированное республиканцами голосование по отдельному пакету финансирования Израиля названо "циничным политическим маневром", которое не направлено на решение ни проблем национальной безопасности США, ни помощи Израилю и Украине. В новой редакции документа отдельно подчеркнуто, что если президенту представят законопроект без поддержки Киева, он наложит на него вето.

Дебаты о помощи Украине длятся в США уже несколько месяцев

Демократы и республиканцы уже несколько месяцев не могут найти компромисс в вопросе о помощи Украине. В конце января 2024 года газета The Washington Post сообщила, что представителям Республиканской партии почти удалось достичь с Белым домом соглашение об усилении защиты границы США с Мексикой в обмен на помощь Украине. Однако в последний момент против этого соглашения выступил экс-президент страны Дональд Трамп. Это, по данным источников издания, изменило мнение значительной части республиканцев.

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