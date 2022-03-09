Бербок призывает ЕС не оставить Балканы под влиянием России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала усилить участие Евросоюза в решении проблем стран Балканского полуострова. "Нападение России на Украину - это переломный момент, который убедительно демонстрирует: Европа должна быть готова стратегически инвестировать в свою долгосрочную безопасность", - заявила она в среду, 9 марта, перед поездкой на Балканы и в Молдову. И в первую очередь, по ее словам, это касается отношений с западно-балканскими странами.

"Сегодняшний мир на Западных Балканах, возможно, не идеален, но он ценен", - подчеркнула глава МИД ФРГ. Она признала, что в последние годы ЕС разочаровал многие из этих стран, не уделяя им должного внимания. "На этот открытый фланг наседают такие игроки, как Россия, которые не заинтересованы в европейском будущем и не стесняются вновь разжигать неразрешенные конфликты", - указала Бербок, подчеркнув, что цель ее поездки на Западные Балканы - прежде всего, услышать, чего ожидают местные жители, но также и "дать понять, что мы не оставим этот регион в сердце Европы под влиянием Москвы".

Запланированы инвестиции

По словам Анналены Бербок, Германия коренным образом заинтересована в политически стабильных и экономически процветающих Балканах, государства которых ориентированы на Европу, и правительство в Берлине будет работать в этом направлении, в том числе с помощью стратегических инвестиций, особенно в возобновляемые источники энергии.

Смотрите также:

Смотреть видео 26:01 Страна в Европе сменила название ради вступления в НАТО и ЕС: чего добилась Северная Македония?