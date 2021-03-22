Бывший претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико заявил отвод составу суда по "делу "Белгазпромбанка" в связи с тем, что ему не дают реализовать свое право на защиту. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил портал Tut.by.

"Вы не даете мне высказать свое мнение по сути своего процесса. Вы нарушаете мое право. В этой ситуации суд не может считаться непредвзятым", - сказал Бабарико после того, как ему не дали выступить с заявлением. Портал Tut.by напоминает, что такая возможность предусмотрена на любой стадии процесса.

Защита предпринимателя поддержала отвод, добавив, что также фактически лишена возможности заявить ходатайство о совершении процессуальных действий. Кроме того, адвокаты недовольна тем, что Бабарико не допросят первым.

Перерыв в заседаниях

Верховный суд Беларуси 17 февраля приступил к рассмотрению уголовного дела "Белгазпромбанка", по которому проходят бывший глава банка Виктор Бабарико, пытавшийся выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах летом 2020 года, шесть топ-менеджеров банка и основатель компании "Активлизинг" Виктор Кобяк. Позднее, 23 февраля, в заседаниях был объявлен перерыв в связи с заболеванием одного из членов состава суда. Слушания в суде Московского района Минска возобновились 22 марта.

Дело Виктора Бабарико

Виктор Бабарико обвиняется в отмывании средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере, его заместители - в получении взятки в особо крупном размере, а основатель "Активлизинга" Кобяк - в даче взятки повторно либо в крупном размере.

По версии следствия, Бабарико, будучи председателем правления "Белгазпромбанка", создал из числа своих замов организованную группу с целью систематического получения взяток. За 16 лет накопилась сумма более чем в 30 млн рублей. В обвинении, помимо "Активлизинга", фигурируют компании ООО "Марконстрой", ООО "Приватлизинг", ООО "Системы обработки информации" и ООО "Правовой диалог". Следствие также утверждает, что Бабарико за сумму свыше 1 млн рублей купил недвижимость в Минске, чтобы легализовать доход, полученный преступным путем.

Генпрокуратура сообщила, что все обвиняемые, кроме Бабарико, признали вину в полном объеме, с ними заключены досудебные соглашения.

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