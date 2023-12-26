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Азербайджан высылает двух французских дипломатов

Илья Коваль
26 декабря 2023 г.

Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон грата и потребовал от них покинуть страну в течение 48 часов. Ранее Баку критиковал Париж за проармянскую позицию.

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Здание МИД Азербайджана в Баку
Здание МИД Азербайджана в БакуФото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Министерство иностранных дел Азербайджана объявило двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата и предписало им покинуть страну в течение 48 часов. Об этом сообщается на сайте азербайджанского МИДа во вторник, 26 декабря.

В сообщении утверждается, что эти сотрудники вели "деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом". Других подробностей обвинений в адрес дипломатов не приводится. Посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в МИД страны, где ей вручили ноту протеста в связи с действиями ее подчиненных.

Алиев обвинял Францию в проармянской позиции

В ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил власти Франции в разжигании новой войны на Кавказе путем вооружения Армении. Франция, в которой проживает многочисленная армянская диаспора, регулярно подвергается критике со стороны Баку за "проармянскую предвзятость" в конфликте вокруг Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией.

Власти Азербайджана считают, что Париж злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН "для проведения своей предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств".

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