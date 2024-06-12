Австрия лишила аккредитации двух российских журналистов

После того как из Вены выслали российского журналиста, Москва предписала австрийской корреспондентке покинуть Россию. Теперь стало известно, что Австрия в апреле лишила аккредитации еще одну сотрудницу ТАСС.

Австрия отозвала аккредитацию у двух корреспондентов российского информагентства ТАСС в Вене. Об этом агентство dpa узнало во вторник, 11 июня, в австрийском министерстве внутренних дел. Накануне МИД России сообщил, что власти Австрии предписали покинуть страну одному журналисту ТАСС - Ивану Попову.

Однако, по данным МВД в Вене, в апреле "в связи с негативной оценкой органами безопасности" аккредитация была отобрана еще у одной его коллеги из ТАСС. Более подробные причины этого шага не называются. В сообщении ведомства указывается, что российское информационное агентство может зарегистрировать других журналистов, которых австрийские власти также подвергнут проверке на благонадежность.

В ответ российский МИД лишил аккредитации журналистку австрийской телекомпании ORF в Москве Марию Книпс-Виттинг, потребовав, чтобы она покинула страну. Австрийская телекомпания назвала это решение непостижимым . МИД страны также счел ответные меры Москвы "совершенно необоснованными".

В Немецком союзе журналистов (DJV) заявили, что действия РФ "не имеют ничего общего со свободой СМИ".

Венская еженедельная газета Falter в марте рассказала о деятельности российских спецслужб в Вене, упомянув и сотрудников ТАСС. Они, по данным секретного досье, на которое ссылается издание, "под журналистским прикрытием" добывали сведения о политических кругах Австрии, а один из корреспондентов был сотрудником Службы внешней разведки РФ.