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Австрия лишила аккредитации двух российских журналистов

Евгений Жуков
12 июня 2024 г.

После того как из Вены выслали российского журналиста, Москва предписала австрийской корреспондентке покинуть Россию. Теперь стало известно, что Австрия в апреле лишила аккредитации еще одну сотрудницу ТАСС.

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Столица Австрии Вена
Столица Австрии ВенаФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Австрия отозвала аккредитацию у двух корреспондентов российского информагентства ТАСС в Вене. Об этом агентство dpa узнало во вторник, 11 июня, в австрийском министерстве внутренних дел. Накануне МИД России сообщил, что власти Австрии предписали покинуть страну одному журналисту ТАСС - Ивану Попову.

Однако, по данным МВД в Вене, в апреле "в связи с негативной оценкой органами безопасности" аккредитация была отобрана еще у одной его коллеги из ТАСС. Более подробные причины этого шага не называются. В сообщении ведомства указывается, что российское информационное агентство может зарегистрировать других журналистов, которых австрийские власти также подвергнут проверке на благонадежность.

В ответ российский МИД лишил аккредитации журналистку австрийской телекомпании ORF в Москве Марию Книпс-Виттинг, потребовав, чтобы она покинула страну. Австрийская телекомпания назвала это решение непостижимым. МИД страны также счел ответные меры Москвы "совершенно необоснованными".

В Немецком союзе журналистов (DJV) заявили, что действия РФ "не имеют ничего общего со свободой СМИ".

Венская еженедельная газета Falter в марте рассказала о деятельности российских спецслужб в Вене, упомянув и сотрудников ТАСС. Они, по данным секретного досье, на которое ссылается издание, "под журналистским прикрытием" добывали сведения о политических кругах Австрии, а один из корреспондентов был сотрудником Службы внешней разведки РФ.

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