Австрия лишила аккредитации двух российских журналистов

Австрия лишила аккредитации двух российских журналистов12 июня 2024 г.
Австрия отозвала аккредитацию у двух корреспондентов российского информагентства ТАСС в Вене. Об этом агентство dpa узнало во вторник, 11 июня, в австрийском министерстве внутренних дел. Накануне МИД России сообщил, что власти Австрии предписали покинуть страну одному журналисту ТАСС - Ивану Попову.
Однако, по данным МВД в Вене, в апреле "в связи с негативной оценкой органами безопасности" аккредитация была отобрана еще у одной его коллеги из ТАСС. Более подробные причины этого шага не называются. В сообщении ведомства указывается, что российское информационное агентство может зарегистрировать других журналистов, которых австрийские власти также подвергнут проверке на благонадежность.
В ответ российский МИД лишил аккредитации журналистку австрийской телекомпании ORF в Москве Марию Книпс-Виттинг, потребовав, чтобы она покинула страну. Австрийская телекомпания назвала это решение непостижимым. МИД страны также счел ответные меры Москвы "совершенно необоснованными".
В Немецком союзе журналистов (DJV) заявили, что действия РФ "не имеют ничего общего со свободой СМИ".
Венская еженедельная газета Falter в марте рассказала о деятельности российских спецслужб в Вене, упомянув и сотрудников ТАСС. Они, по данным секретного досье, на которое ссылается издание, "под журналистским прикрытием" добывали сведения о политических кругах Австрии, а один из корреспондентов был сотрудником Службы внешней разведки РФ.