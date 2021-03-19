Австралия ввела санкции из-за строительства Крымского моста

Австралия ввела точечные финансовые санкции и визовые запреты в отношении еще одного российского физического лица и четырех российских компаний, причастных к строительству и эксплуатации моста через Керченский пролив, связывающего Россию с незаконно аннексированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополь, говорится в сообщении, обнародованном на сайте МИД Австралии во вторник, 30 марта.
В документе отмечается, что Крымский мост - это попытка закрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом. "Это физическое лицо и компании в результате своих действий являются пособниками в стремлении легитимизировать незаконную аннексию Крыма и Севастополя и оказывать поддержку действиям сепаратистов на востоке Украины", - подчеркивается в заявлении.
МИД Австралии указал, что Канберра в координации с международными партнерами продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию вернуть Крым и Севастополь под полный украинский контроль. "Австралия отвергает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и будет и впредь осуждать ее продолжающуюся интервенцию, вмешательство и провокационные действия на востоке Украины", - говорится в документе.
В координации с Канадой и ЕС
В заявлении австралийского МИДа отмечается, что решение о расширении санкций из-за Крымского моста принято по согласованию с Канадой и аналогично действиям, уже предпринятым Соединенным Королевством и Евросоюзом.
Ранее Канада ввела санкции против двоих россиян и четырех компаний, связанных со строительством Крымского моста. Под штрафные меры подпали "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" и "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск", а также гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженкин.
В заявлении австралийского МИДа отмечается, что в санкционном списке Австралии теперь находятся уже 168 физических лиц и 52 компании.
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Автор: Евгений Тейзе