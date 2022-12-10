Атака дронов в Одессе и другие события 290-го дня войны

Одесса и часть Херсона остались без света после обстрелов. Совет ЕС одобрил 18 млрд евро помощи Украине. СБУ завершила проверки на объектах УПЦ МП в Харьковской области.

На 290-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 10 декабря, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Совет ЕC одобрил 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Совет Европейского Союза утвердил предоставление макрофинансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро в 2023 году. Речь идет о кредитах с 10-летним льготным периодом на финансирование неотложных потребностей Украины и восстановление критически важной инфраструктуры. Ожидается, что Европарламент огласит свое решение на предстоящей неделе.

Тем временем Азербайджан направил Украине гуманитарную помощь для зимнего сезона. Груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов, сообщил МИД в Баку. Электрооборудование предоставила компания Azerenergy, его стоимость составила 1 миллион 422 тысячи манатов (в пересчете более 800 тысяч долларов). В ближайшие дни планируется отправка второй партии гуманитарной помощи, указывается далее.

Одесса и часть Херсона остались без электричества

Российские дроны-камикадзе в ночь на 10 декабря атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Как сообщил Одесский городской совет со ссылкой на Оперативное командование "Юг", в результате атаки причинены существенные разрушения, без электричества остались тысячи потребителей. Информация о пострадавших не поступала.

В офисе президента Украины заявили, что на восстановление энергоснабжения Одессы потребуется больше времени, чем обычно. "Прошлой ночью враг нанес удары по энергетическим объектам области. По состоянию на данный момент город обесточен. Заживлены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддомы, котельные и насосные станции. Ситуация остается тяжелой, но контролируемой", - написал в Telegram заместитель председателя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, добавив, что работы по восстановлению энергообеспечения ведутся круглосуточно.

Из-за российских обстрелов освобожденного Херсона ночью и утром 10 декабря без электроснабжения остались 2,5 тысячи абонентов, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram. По его словам, без электричества днем оставались центр города, Шуменский микрорайон и поселок Степановка.

Офис президента Украины: В Херсоне обстрелян роддом

Днем 10 декабря российские силы обстреляли медицинское учреждение в Херсоне, попав в родильное отделение больницы, сообщил замглавы ОПУ Тимошенко. "Здание повреждено. Медработники, пациентки и дети не пострадали", - написал он в Telegram. Ранее Тимошенко сообщил о восстановлении энергоснабжения в городе. "После деоккупации прошло меньше месяца. По состоянию на сейчас в городе есть свет и тепло! Это возвращает город и область к нормальной жизни. Работы по восстановлению сетей продолжаются, оккупанты оставили после себя выжженную землю. Мы уже это видели на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Харьковщине", - отметил он.

По словам Тимошенко, за минувшие сутки российские силы 51 раз обстреляли Херсонскую область. "Били из минометов, РСЗО и ствольной артиллерии. Ранения получили 8 человек. 2 человека погибли", - указал замглавы ОПУ. В результате обстрелов пострадали жилые кварталы города, больница, магазины и складские помещения, нанесен ущерб объектам инфраструктуры, сообщил Тимошенко. Одновременно россияне обстреливали приграничные территории Сумской области из артиллерии, зафиксировано 48 прилетов снарядов, написал далее замглавы ОПУ. Кроме того, они сбросили с квадрокоптера снаряд на жилой дом и нанесли ракетный удар С-300 в поселке Большая Писаревка.

Делегация МККК в Киеве

В Киеве прошла встреча делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) с родственниками украинских пленных и руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Чиновник раскритиковал комитет за "пассивность" в обеспечении прав пленных, призвав к "конкретным и действенным шагам". В то же время президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер подчеркнула, что комитет "не жалеет усилий" и не остановится, пока не получит доступ ко всем пленным.

Генштаб: РФ пытается бороться с массовым дезертирством в Донбассе

По информации Генштаба ВСУ, за последние сутки российские войска нанесли 15 авиационных ударов и совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Минувшей ночью они нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях, предположительно, иранскими ударными БПЛА Shahed-136. 10 из 15 дронов были перехвачены, отмечается в вечерней оперативной сводке в Facebook.

"В целях противодействия многочисленным случаям дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск на территориях Луганской области проводится рассылка смс-сообщений абонентам мобильной сети "Лугаком" с предупреждением об уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей", - сообщается далее.

Между тем на контролируемой РФ территории Донецкой области, в городе Горловка, оккупационные власти с 8 декабря предлагают малому и среднему бизнесу переходить на удаленный режим работы из-за повышенного риска обстрелов якобы со стороны ВСУ, заявил украинский Генштаб. По его данным, "для запугивания местных жителей российские оккупанты совершили четыре обстрела центра города из артиллерии калибра 152 мм".

Генштаб отмечает, что российские военные гибнут в Украине не только в результате действий украинской армии, но и из-за плохой подготовки танковых и артиллерийских экипажей и отсутствия взаимодействия между подразделениями. "Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет потери от так называемого "дружественного огня", - говорится в утренней оперативной сводке.

Новые обыски СБУ в монастырях и храмах УПЦ МП

Служба безопасности Украины сообщила о результатах обысков на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Харьковской области. "На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли", - заявило ведомство. Кроме того, в одном из храмов обнаружены сухпайки российских военных, там же был разоблачен монах - гражданин РФ, который проверяется на причастность к российским спецслужбам, указывается далее. "Подчеркиваем, что СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - заявила СБУ.

Кроме того, в результате контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах на юге Украины СБУ разоблачила пособника россиян, ему объявлено подозрение. Им оказался диакон одной из церквей Запорожской епархии УПЦ МП, который публично одобрял проведение незаконного референдума по "присоединению" региона в состав РФ, заявила пресс-служба СБУ. По данным спецслужбы, он активировал профиль в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" и от своего имени "репостил" призывы прокремлевских блогеров в поддержку так называемого "референдума" о присоединении украинского региона к РФ.

Шольц не рассчитывает на изменение позиции Путина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не рассчитывает на изменение президентом РФ Владимиром Путиным позиции по войне против Украины. "Каждый раз, когда я беседую с Путиным, он очень уверенно говорит, что его целью является что-то завоевать", - заявил глава немецкого правительства во время встречи с гражданами в своем избирательном округе в Потсдаме. По словам Шольца, несмотря на большие потери России, Путин не отступает от планов завоевать часть территории Украины. При этом, несмотря на все разногласия, необходимо поддерживать контакт с российским президентом, чтобы проверять возможные изменения его позиции по Украине, добавил он.

В очередном аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW) говорится, что Путин пытается использовать тему переговоров Москвы с Киевом, чтобы ухудшить отношения Украины с ее западными партнерами, а также чтобы дать возможность российским войскам восстановиться и продолжить агрессию. Эксперты ISW, однако, считают крайне маловероятным быстрое заключение договоренности о прекращении огня, которая позволила бы войскам РФ отдохнуть и перевооружиться этой зимой. Переговоры о длительном прекращении огня на всем театре боевых действий потребуют времени, так как Россия и Украина чрезвычайно далеки друг от друга касательно условий любой подобной договоренности.

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