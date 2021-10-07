Армия Франции пока не обнаружила российские ЧВК в Мали

Французская армия до сих пор не обнаружила никаких следов присутствия российских наемников в Мали. Об этом в четверг, 7 октября, заявил представитель руководства вооруженных сил страны в Париже. Он отметил, что ему неизвестно, заключили ли власти Мали договор о сотрудничестве с российскими ЧВК, однако Франция продолжает выполнять взятые на себя обязательства в регионе. "На военном уровне наше сотрудничество продолжается, оно тесное как никогда ранее, никаких трудностей нет", - подчеркнул представитель французской армии.

В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились к российской ЧВК для содействия в борьбе с террористами. "Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами, которые засели в районе под названием Кидаль", - сообщил он.

Германия и Франция готовы вывести войска из Мали из-за российских ЧВК

Между тем власти Франции и Германии пригрозили вывести свои войска из африканской страны в случае появления там российских наемников. Эту позицию поддержали и главы Минобороны 13 европейских стран государств - членов Европейской интервенционной инициативы (EI2), направленной на продвижение общеевропейской стратегии в сфере обороны и проведение совместных военных операций.

В Евросоюзе такжепригрозили прервать отношения с властями Мали в случае приглашения в страну ЧВК Вагнера. "ЕС не сотрудничает с теми, кто не действует в условиях полной прозрачности и полного соблюдения международных стандартов, международного гуманитарного права и прав человека", - заявили в представительстве Европейского Союза в Мали.

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