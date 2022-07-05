 Арестованная в России баскетболистка из США попросила Байдена о помощи | Новости из Германии о России | DW | 05.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Арестованная в России баскетболистка из США попросила Байдена о помощи

Бритни Грайнер просит президента Байдена вернуть ее в США. Баскетболистка была задержана в Шереметьево за провоз капсул с гашишным маслом для электронных сигарет.

Бритни Грайнер в Химкинском суде

Бритни Грайнер в Химкинском суде

Звезда американской баскетбольной лиги WNBA Бритни Грайнер, арестованная в России по обвинению в провозе наркотиков, направила письмо президенту США Джо Байдену с просьбой вызволить ее из-под стражи и вернуть в Америку. "Я знаю, что у вас много дел, но прошу вас не забывать обо мне и других американских заключенных. Пожалуйста, сделайте все, что вы можете, чтобы вернуть нас домой", - написала двукратная олимпийская чемпионка в послании, выдержки из которого во вторник, 5 июля, обнародовала ее семья.

В своем письме Грайнер пишет, что скучает по своей жене и товарищам по команде. "Сидя здесь в российской тюрьме наедине со своими мыслями и не получая защиты от жены, семьи, друзей, олимпийского трико и своих достижений, я ужасаюсь мысли, что могу остаться здесь навсегда", - сокрушается она. Грайнер также напомнила Байдену, что она голосовала за него в 2020 году и что ее отец - ветеран войны во Вьетнаме.

Грайнер грозит десять лет тюрьмы

Бритни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля, когда в ее багаже были обнаружены капсулы с гашишным маслом для электронных сигарет. Суд над баскетболистской начался 1 июля. Ее официально обвинили в преднамеренном провозе наркотиков в Россию. Грайнер грозит до 10 лет лишения свободы.

Судебный процесс по делу 31-летней Бритни Грайнер проходит на фоне глубокого конфликта между Россией и США вокруг войны в Украине. Госдепартамент США назвал задержание американской баскетболистки безосновательным. По данным обвинения, количество наркотика, обнаруженного у Грайнер в ходе таможенного досмотра, соответствует менее чем одному грамму марихуаны в твердой форме.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:14

Американца Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии (15.06.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Мария Алехина о жизни в колонии, пытках, домашнем аресте, положении женщин и Pussy Riot. #вТРЕНДde (23.12.2021)  

Новые шокирующие кадры пыток в тюрьмах России (15.10.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Сезон летних отпусков и хаос в аэропортах Европы: в чем причина?  

131-й день войны России против Украины: главные события  

Шольц призвал жителей Германии быть готовыми к затяжной инфляции  