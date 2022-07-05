Арестованная в России баскетболистка из США попросила Байдена о помощи

Звезда американской баскетбольной лиги WNBA Бритни Грайнер, арестованная в России по обвинению в провозе наркотиков, направила письмо президенту США Джо Байдену с просьбой вызволить ее из-под стражи и вернуть в Америку. "Я знаю, что у вас много дел, но прошу вас не забывать обо мне и других американских заключенных. Пожалуйста, сделайте все, что вы можете, чтобы вернуть нас домой", - написала двукратная олимпийская чемпионка в послании, выдержки из которого во вторник, 5 июля, обнародовала ее семья.

В своем письме Грайнер пишет, что скучает по своей жене и товарищам по команде. "Сидя здесь в российской тюрьме наедине со своими мыслями и не получая защиты от жены, семьи, друзей, олимпийского трико и своих достижений, я ужасаюсь мысли, что могу остаться здесь навсегда", - сокрушается она. Грайнер также напомнила Байдену, что она голосовала за него в 2020 году и что ее отец - ветеран войны во Вьетнаме.

Грайнер грозит десять лет тюрьмы

Бритни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля, когда в ее багаже были обнаружены капсулы с гашишным маслом для электронных сигарет. Суд над баскетболистской начался 1 июля. Ее официально обвинили в преднамеренном провозе наркотиков в Россию. Грайнер грозит до 10 лет лишения свободы.

Судебный процесс по делу 31-летней Бритни Грайнер проходит на фоне глубокого конфликта между Россией и США вокруг войны в Украине. Госдепартамент США назвал задержание американской баскетболистки безосновательным. По данным обвинения, количество наркотика, обнаруженного у Грайнер в ходе таможенного досмотра, соответствует менее чем одному грамму марихуаны в твердой форме.

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