  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаРоссия

Apple опровергает обвинения о сотрудничестве со спецслужбами

Сергей Куприков
2 ч. назад

ФСБ заявила о заражении айфонов шпионским программным обеспечением. Компания Apple заявила, что не сотрудничала с американскими спецслужбами.

https://p.dw.com/p/4S63c
Человек с айфоном
Человек с айфономФото: Thomas Trutschel/photothek/imago

Компания Apple заявила, что не сотрудничала с американскими спецслужбами для внедрения уязвимости в айфоны. "Мы никогда не работали с каким-либо правительством над внедрением бэкдора (уязвимость, позволяющая получить несанкционированный доступ к устройству. - Ред.)  в какой-либо продукт Apple и никогда не будем", - говорится в заявлении компании, опубликованном агентством Reuters в четверг, 1 июня.

Накануне ФСБ заявила, что выявила "аномалию" в айфонах, которую связала с "разведывательной акцией американских спецслужб". В связи с этим в ведомстве заявили, что Apple тесно сотрудничает с разведкой США, в том числе с Агентством национальной безопасности (АНБ). По информации российской спецслужбы, речь идет о фактах "заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР". Заражению подверглись несколько тысяч мобильных телефонов, в том числе те, которые принадлежат сотрудникам диппредставительств России за рубежом, добавили в службе.

Вместе с тем ФСБ не представила никаких доказательств о причастности Apple к заражению продуктов компании шпионским программным обеспечением. В АНБ от комментариев отказались.

"Лаборатория Касперского" определила шпионскую программу

1 июня о заражении о десятков айфонов сотрудников компании шпионской программой, которая получила название Triangulation, заявили также в "Лаборатории Касперского". "Экспертами нашей компании была обнаружена крайне сложная, профессиональная целевая кибератака с использованием мобильных устройств производства Apple. Целью атаки было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании - как топ-менеджмента, так и руководителей среднего звена", - написал в своем блоге Евгений Касперский.

Однако, как заявил сотрудник компании Игорь Кузнецов в интервью Reuters, определить, кто стоит за хакерской атакой, является крайне сложной задачей.

Смотрите также:

Защита iPhone X взломана

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

За что Трамп любит iPhone (18.01.2018)

За что Трамп любит iPhone (18.01.2018)

Лоббируя принятие налоговой реформы, президент США Дональд Трамп уверял, что она пойдет на пользу среднему классу. Но реформа пошла на пользу, прежде всего, крупным компаниям.
Экономика и бизнес18 января 2018 г.01:47 мин.
external

Сможет ли Apple защитить iPhone от прослушки? (25.02.2016)

Сможет ли Apple защитить iPhone от прослушки? (25.02.2016)

Власти США требуют от Apple предоставить им софт для доступа к смартфонам. Поводом стал iPhone террориста, который убил 14 человек. Apple считает, что Вашингтон покушается на приватную сферу его клиентов.
Экономика и бизнес25 февраля 2016 г.01:29 мин.

Статья а агентстве Reuters

www.reuters.com
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Киев в ночь на 31 мая, в небе над городом видны вспышка от взрыва

Новый ночной обстрел Киева: Россия применила дроны и ракеты

Конфликты5 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Алексей Навальный в тюрьме

Призывы к акциям за Навального. Чем вызван шквал критики?

Призывы к акциям за Навального. Чем вызван шквал критики?

Политика6 ч. назад
Российский ЗРК "Искандер-М"

Эксперт: Для хранения ядерного оружия в Беларуси много мест

Эксперт: Для хранения ядерного оружия в Беларуси много мест

Конфликты7 ч. назад
Здание филиала Гете-Института в Москве

Что будет с Гете-Институтом в России и культурным обменом

Что будет с Гете-Институтом в России и культурным обменом

Культура13 ч. назад
Карикатура - карикатурные Владимир Путин и Александр Лукашенко заглядывают в окно дома с флагом Молдовы и ЕС, на входе в который висит табличка: "Приветствуем европейских лидеров"

Европейский саммит в Молдове: где место Путина и Лукашенко

Европейский саммит в Молдове: где место Путина и Лукашенко

Политика20 ч. назад
Полицейские вытаскивают из фонтана Trevi экоактивистку

Как относиться к радикальным акциям экоактивистов

Как относиться к радикальным акциям экоактивистов

Природа и окружающая среда6 ч. назад
Патроны на вооружении германского бундесвера

"Военная экономика" в ЕС? Насколько реальна эта перспектива

"Военная экономика" в ЕС? Насколько реальна эта перспектива

Политика8 ч. назад
На главную страницу