Apple считает необоснованными требования ЕС выплатить 13 млрд евро

Требование Еврокомиссии к корпорации Apple выплатить 13 млрд штрафа за получение налоговых льгот в Ирландии "противоречит реальности и здравому смыслу", считает адвокат компании Даниэль Бирд. С таким заявлением он выступил на рассмотрении дела Судом Евросоюза в Люксембурге во вторник, 17 сентября.

Бирд указал на то, что Брюссель допустил ошибки при отслеживании финансовых потоков Apple и пришел к неверным выводам. Ирландское отделение комании не занималось созданием или разработкой продукции Apple, отметил Бирд. Представитель Ирландии Морис Коллинз, в свою очередь, обвинил Еврокомиссию в "игнорировании ирландского законодательства".

Адвокат Еврокомиссии Ричард Лиал признал некоторые замечания Apple и Ирландии верными, но в то же время заявил, что они не играют существенной роли. В Брюсселе считают, что в Ирландии облагались налогом только филиалы Apple, но не сама компания или ее "дочки". Ирландские налоговики приняли "произвольно выбранный метод", который предложила им американская компания, заявил адвокат.

Суд ЕС примет решение через несколько месяцев

В 2016 году Еврокомиссия потребовала от Apple выплатить 13 млрд евро, обвинив компанию в получении незаконных налоговых преференций в Ирландии в период с 2003 по 2014 годы. В ответ Ирландия и Apple подали в Суд ЕС иск о признании этого требования недействительным. Решение по нему ожидается не ранее, чем через несколько месяцев. Между тем Apple перечислила требуемую сумму штрафа на блокированный счет, после чего Еврокомиссия отозвала иск о нарушении законодательства ЕС.

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