Англия выиграла у Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024

Команда Англии вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу, выиграв у Швейцарии.

Сборная Англии в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в Германии в субботу, 6 июля, победила команду Швейцарии со счетом 5:3 по пенальти.

Первый гол встречи на 75-й минуте забил в ворота англичан швейцарский нападающий Брель Эмболо. А пять минут спустя Букайо Сака сравнял счет. Экстра-таймы ситуацию не изменили.

Победитель определился после серии пенальти. Английская сборная забила все пять мячей, швейцарцы - три.

Таким образом, англичане стали третьими полуфиналистами чемпионата - после сборных Испании и Франции.

Позднее в тот же день состоится последняя четвертьфинальная игра ЧЕ-2024 - между командами Нидерландов и Турции. Она пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Ее победитель встретится в полуфинале в среду, 10 июля, со сборной Англии.

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.