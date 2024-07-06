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Англия выиграла у Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024

Евгений Жуков
6 июля 2024 г.

Команда Англии вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу, выиграв у Швейцарии.

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Момент четвертьфинального матча на ЧЕ-2024 между сборными Англии и Швейцарии
Момент четвертьфинального матча на ЧЕ-2024 между сборными Англии и ШвейцарииФото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Сборная Англии в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в Германии в субботу, 6 июля, победила команду Швейцарии со счетом 5:3 по пенальти.

Первый гол встречи на 75-й минуте забил в ворота англичан швейцарский нападающий Брель Эмболо. А пять минут спустя Букайо Сака сравнял счет. Экстра-таймы ситуацию не изменили.

Победитель определился после серии пенальти. Английская сборная забила все пять мячей, швейцарцы - три.

Таким образом, англичане стали третьими полуфиналистами чемпионата - после сборных Испании и Франции.

Позднее в тот же день состоится последняя четвертьфинальная игра ЧЕ-2024 - между командами Нидерландов и Турции. Она пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Ее победитель встретится в полуфинале в среду, 10 июля, со сборной Англии.

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.

 

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