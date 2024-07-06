Англия выиграла у Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024

Англия выиграла у Швейцарии в четвертьфинале Евро-20246 июля 2024 г.
Сборная Англии в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в Германии в субботу, 6 июля, победила команду Швейцарии со счетом 5:3 по пенальти.
Первый гол встречи на 75-й минуте забил в ворота англичан швейцарский нападающий Брель Эмболо. А пять минут спустя Букайо Сака сравнял счет. Экстра-таймы ситуацию не изменили.
Победитель определился после серии пенальти. Английская сборная забила все пять мячей, швейцарцы - три.
Таким образом, англичане стали третьими полуфиналистами чемпионата - после сборных Испании и Франции.
Позднее в тот же день состоится последняя четвертьфинальная игра ЧЕ-2024 - между командами Нидерландов и Турции. Она пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Ее победитель встретится в полуфинале в среду, 10 июля, со сборной Англии.
Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах
В рамках Евро-2024состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.
Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.