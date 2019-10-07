Ангела Меркель поздравила Михаила Горбачева с 90-летием

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) поздравила Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем. "С удовольствием воспользуюсь случаем, чтобы лишний раз поблагодарить вас за личный вклад в мирное преодоление холодной войны, а также в окончательное воссоединение Германии", - говорится в поздравлении, поступившем в распоряжение DW во вторник, 2 марта.

Жители ФРГ продолжают помнить о "важном вкладе" Горбачева в мирное объединение Германии, а также о его "неизменной личной инициативе, направленной на поддержание дружеских отношений между обеими нашими странами", отметила Меркель. "Сегодня вы с гордостью можете смотреть на дело вашей жизни", - подчеркнула она, обращаясь к юбиляру.

Глава германского правительства пожелала Горбачеву удачи и, "в первую очередь, здоровья и личного блага".

Ранее экс-президента СССР поздравил с юбилеем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). "Ваши мужественные деяния в знак мира и свободы не забыты в Германии. Своими политическими действиями, а также своим доверием к единой Германии вы внесли решающий вклад в мирное преодоление раскола европейского континента", - подчеркнул Штайнмайер.

Смотритетакже: