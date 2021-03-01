Президент Германии Штайнмайер поздравил Горбачева с 90-летием  

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) поздравил Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, который бывший президент СССР отмечает во вторник, 2 марта. "Ваши мужественные деяния в знак мира и свободы не забыты в Германии, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы германского государства. - Своими политическими действиями, а также своим доверием к единой Германии Вы внесли решающий вклад в мирное преодоление раскола европейского континента".

По словам Штайнмайера, немцы всегда будут благодарны Горбачеву за его неоценимый вклад в мирное объединение Германии.

ФРГ и РФ далеки от надежды на добрососедство

Посетовав на то, что личные встречи во времена пандемии коронавируса стали трудными и редкими, президент ФРГ напомнил о том, что в ходе их последней встречи в Москве около трех лет назад речь шла о многочисленных упущенных после падения "железного занавеса" возможностях для создания основанного на сотрудничестве европейского мирного порядка: "Уже тогда нам пришлось сделать вывод, что мы все еще далеки от нашей общей надежды на добрососедство и доверительное партнерство между Россией и Германией в общем доме Европы".

Франк-Вальтер Штайнмайер констатировал, что с тех пор отношения двух стран не улучшились, и это беспокоит многих людей не только в Германии. По словам президента ФРГ, Германия и Россия вместе несут ответственность за мирное будущее. "Ваша работа, удостоенная Нобелевской премии мира, остается для нас в этом стимулом и мерилом", - подчеркнул Штайнмайер, обращаясь к юбиляру Горбачеву.

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