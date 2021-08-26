Ангела Меркель отменила визит в Израиль

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отменила визит в Израиль, причиной отмены стала ситуация в Афганистане, сообщил в четверг, 26 августа, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

"Запланированная на 28-30 августа поездка федерального канцлера в Израиль по согласованию с израильским премьер-министром отменяется из-за ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении. Канцлер провела телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, обе стороны решили перенести встречу. По словам Зайберта, поездка Меркель в Израиль состоится позже, конкретная дата пока не называется.

Меркель собиралась посетить Израиль незадолго до окончания ее срока пребывания в должности канцлера по приглашению нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. В планах также были встречи с членами израильского кабинета министров и президентом страны Ицхаком Герцогом, а также посещение мемориала Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме. Кроме того, в ходе визита должно было состояться торжественное присвоение канцлеру почетного звания доктора Израильского технологического института в Хайфе.

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