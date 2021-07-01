Президент ФРГ пообещал Израилю поддержку и при новом правительстве в Берлине

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), находящийся с трехдневным официальным визитом в Израиле, пообещал ближневосточной стране всестороннюю поддержку ФРГ и после смены правительства в Берлине. "Независимо от того, как быстро изменится мир, независимо от того, кто скоро станет федеральным канцлером, мы сделаем все возможное, чтобы и в будущем обеспечить уникальную дружбу между Израилем и Германией", - заявил президент в своей речи на официальном приеме в Иерусалиме в четверг, 1 июля.

В свою очередь завершающий свой срок пребывания на посту президент Израиля Реувен Ривлин в своем выступлении перед встречей со Штайнмайером назвал федерального канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel), которая также покинет свой пост в сентябре, "ближайшим соратником" Израиля в борьбе с антисемитизмом, расизмом и ненавистью.

Оба политика отметили дестабилизирующую роль Ирана в регионе, подчеркнув необходимость не допустить появления в арсенале Исламской Республики ядерного оружия. При этом Германия и Израиль имеют различные взгляды на то, как достичь подобного результата.

Президент ФРГ - за политическое решение палестино-израильского конфликта

Высказался Штайнмайер и по поводу неутихающего палестино-израильского конфликта. Глава немецкого государства поддерживает политическое решение проблемы, и не видит альтернативы принципу: "два народа - два государства". Тем не менее, ближайшей задачей, считает Штайнмайер, должно стать "установление минимального уровня доверия между новым израильским руководством и палестинской стороной".

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