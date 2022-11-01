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Американская гаубица M777 в ДонбассеФото: AP Photo/Efrem Lukatsky/picture alliance
ПолитикаУкраина

Военные США инспектируют западные вооружения в Украине

Ольга Лебедева
22 мин. назад

В Пентагоне сообщили о возобновлении инспекций переданного Украине западного оружия, которые проводились до начала полномасштабной войны. Украинцы поддерживают проведение учета западного оружия.

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В настоящее время в Украине находится группа американских военных, которые проводят инспекцию и учет переданных этой стране с начала полномасштабной войны западных вооруженийна миллиарды долларов. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Минобороны США.

Миссию возглавляет бригадный генерал Гаррик Хармон, инспекция проводится с участием сотрудников управления оборонного сотрудничества, которые вернулись в посольство США в Киеве. "Таких инспекций было несколько", - цитирует американский телеканал NBC слова представителя Пентагона.

Он также отметил, что украинцы поддерживают проведение инспекций и "очень прозрачно" предоставляют информацию, но отказался разгласить детали о местах проведения проверок. Представитель американсокго оборонного ведомства не указал, сколько военнослужащих США участвуют в данных инспекциях и насколько близко они при этом подходят к линии фронта.

Проверки проводятся в рамках более широкой кампании по контролю за западным оружием

Аналогичные проверки проводились до войны, но на несколько месяцев прекратились после ее начала, указывается далее. Как отмечает NBC, американские военные инспекторы входят в число первых военнослужащих США, официально въехавших в Украину после начала российского вторжения. Об их работе стало известно на фоне роста опасений возможного появления переданного Украине американского оружия на черном рынке, указывается далее.

В свою очередь, агентство AP пишет, что данные проверки являются частью более широкого долгосрочного план сотрудничества с Киевом, который в числе прочего предусматривает усиление совместного контроля за использованием западного оружия. Данная кампания объявлена на прошлой неделе Госдепартаментом. Тем самым США стремятся пресечь возможное попадание западного оружия российским войскам, их пособникам и другим экстремистским группам, отмечает агентство.

Скандал вокруг оружия из Украины в Финляндии

30 октября стало известно о скандале вокруг вооружений из Украины в Финляндии. Полиция в Хельсинки, сославшись на данные разведки, заявила, что оружие, отправленное Киеву для защиты от российского вторжения, могло попасть в руки финских преступных группировок. Речь может идти, в частности, о штурмовых винтовках, заявил комиссар отделения полиции по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен.

По его словам, оружие, предназначавшееся для Украины, также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах. Подпольная торговля оружием ведется в том числе с помощью действующих на международном уровне байкерских клубов, связанных с организованной преступностью.

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