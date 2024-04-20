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Американец Бентли, работавший на Sputnik, погиб в Донецке

Александра Иванова
20 апреля 2024 г.

Рассел Бентли воевал на стороне пророссийских сепаратистов в Донбассе. После того как с ним пропала связь, его жена сообщила, что "его незаконно удерживают танкисты из 5-й бригады".

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Военные разрушения в Донбассе (фото из архива)
Военные разрушения в ДонбассеФото: Photoshot/picture alliance

"Военкор" российского пропагандистского медиапроекта Sputnik, американец с российским гражданством Рассел Бентли, имевший позывной Техас, погиб в Донецке. Об этом сообщила в пятницу, 19 апреля, главред российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram.

Подробностей, связанных с обстоятельствами гибели американца в Донбассе, она не раскрыла. Как пишет онлайн-издание "РБК", жена Рассела Бентли Людмила сообщила о его исчезновении 8 апреля и записала видеообращение к следственным органам РФ с просьбой оперативно помочь найти ее супруга. По данным издания, Бентли выехал к месту обстрела в Донецке, чтобы узнать, нужна ли помощь раненым, а потом перестал выходить на связь.

В свою очередь портал под названием "Донецкое агентство новостей" написал со ссылкой на "председателя Общественной палаты" "ДНР" Александра Кофмана, что Людмила Бентли получила информацию, что "анализ ДНК (одного из погибших. - Ред.) подтвердил совпадение с Расселом".

Информация о задержании Рассела "людьми в камуфляже"

15 апреля Людмила Бентли заявила на странице Russell Bentley в соцсети "В контакте", что у нее есть "железная информация", что ее мужа "взяли и продолжают незаконно удерживать военные, танкисты, из 5-й бригады". "Рассел был жестко задержан 8 апреля 2024 г. примерно между 16:20 и 17:00 в районе Автобазы в Петровском районе Донецка", - подчеркнула она.

В тот же день,15 апреля, Telegram-канал Astra написал со ссылкой на режиссера из Донецка Александра Коробко, который называет Рассела "американским добровольцем и журналистом", что того "взяли люди в камуфляже, военной форме". "Вероятно, решили, что "шпион" и привезли к военным дознавателям", - привод канал мнение своего собеседника.

По данным портала "Донецкое агентство новостей", Рассел Бентли отслужил три года в ВС США, был дислоцирован в Луизиане и Германии, а в декабре 2014 года принял решение поехать в Донбасс.  В Донецке Бентли женился на местной девушке, у него было российское гражданство.

 

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