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Американец приговорен в РФ за наемничество почти к 7 годам

Сергей Ромашенко
7 октября 2024 г.

72-летний американский пенсионер Стефан Хаббард на суде признал себя виновным в участии в боевых действиях на стороне Украины. Он получил почти семь лет общего режима по статье о наемничестве.

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Здание Мосгорсуда, где слушалось дело Стефана Хаббарда
Здание Мосгорсуда, где слушалось дело Стефана ХаббардаФото: DW/E. Samedowa

Московский городской суд в понедельник, 7 октября, приговорил гражданина США Стефана Хаббарда к шести годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. 72-летний уроженец штата Мичиган признан виновным в участии в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Суд огласил лишь вводную и резолютивную части приговора.

Срок наказания Хаббарда будет исчисляться с момента вступления приговора в законную силу. До этого Стефан Хаббард будет находиться в следственном изоляторе. В срок наказания американцу зачтено время пребывания под стражей из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии.

Адвокат Стефана Хаббарда уже заявил, что обжалует приговор Мосгорсуда. Представители посольства США в Москве сообщили агентству "Интерфаксу", что ожидают ответа на запрос о консульском доступе к осужденному.

Суд над Стефаном Хаббардом занял два заседания

Судебный процесс по делу Стефана Хаббарда начался в Мосгорсуде 26 сентября и занял два заседания. Слушания проходили частично в закрытом режиме. На слушании 30 сентября Хаббард признал себя виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. "Да, я согласен с предъявленным обвинением", - цитировали его слова российские информагентства.

Гособвинение требовало назначить Хаббарду семь лет в колонии строгого режима. При вынесении приговора прокурор просила учесть пожилой возраст подсудимого и признание им вины.

Между тем сестра Хаббарда Патриция Фокс рассказала ранее агентству Reuters, что ее брат работал преподавателем английского языка в разных странах, в том числе в Японии, на Кипре и в Украине. Она усомнилась в том, что Хаббард мог признать вину в суде. Своего брата Фокс охарактеризовала как "невоенного" и "скорее пацифиста", который никогда не владел оружием и имел пророссийские взгляды.

Материалы следствия

По данным следствия, Стефан Хаббард проживал в Украине с 2014 года. В феврале того же года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм в Харьковской области, по которому должен был получать ежемесячное денежное вознаграждение в размере не менее 1000 долларов.

Из материалов дела следует, что Хаббард прошел обучение, получил личное огнестрельное оружие, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными.

В марте нынешнего года министерство обороны России заявило, что в Украину с начала войны прибыли 13,3 тыс. наемников, причем больше всего - 2960 человек - из Польши. Из США прибыли 1113 наемников, из них 491 человек был убит, утверждают в министерстве.

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