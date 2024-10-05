В РФ просят 7 лет для американца по статье о наемничестве

Гособвинение запросило в Мосгорсуде наказание в виде срока в колонии строгого режима 73-летнему американцу, воевавшему на стороне Украины. Приговор будет вынесен 7 октября.

На процессе в Мосгорсуде по делу о наемничестве гособвинение попросило назначить 7 лет колонии строгого режима американскому пенсионеру Стефану Хаббарду, обвиняемому в участии войне на стороне ВСУ. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы.

При вынесении приговора обвинение попросило учесть преклонный возраст подсудимого и признание им вины, указывается далее. Суд огласит приговор Хаббарду 7 октября, передает ТАСС.

Судебные слушания по делу 73-летнего уроженца штата Мичиган Стефана (или Стивена) Хаббарда начались 27 сентября. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении подсудимого под стражу на шесть месяцев - до 26 марта 2025 года с целью не допустить, чтобы тот "скрылся от правосудия или воспрепятствовал производству по уголовному делу".

Хаббард переехал в Украину в 2014 году

Согласно сообщениям СМИ, Хаббард переехал в Украину в 2014 году. По данным следствия, он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма, по которому должен был получать вознаграждение в размере не менее 1 тысячи долларов. Хаббард участвовал в боевых действиях на стороне Украины до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными, указывает "Интерфакс" со ссылкой на материалы следствия.

По статье о наемничестве Хаббарду грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Посольство США в Москве заявило, что ему известно о происходящем, но отказалось от комментариев, сославшись на защиту частных данных.

В опубликованном на YouTube-видео, датированном маем 2022 года, мужчина, именующий себя Стивеном Джеймсом Хаббардом, говорит, что он с 2014 года живет в городе Изюм Харьковской области Украины, и рассказывает о российской оккупации. Он выглядит неопрятно, у него длинная борода и грязные ногти. Российская армия в начале полномасштабной войны против Украины захватила Изюм, но в сентябре 2022 года Украина вернула город под свой контроль.

Задержания западных граждан в России

Россия за последние годы неоднократно задерживала граждан США. Им предъявлялись самые различные обвинения - от обыкновенного воровства и семейных конфликтов до шпионажа и критики в адрес российской армии. США обвиняют Москву о намеренном задержании иностранных граждан с целью использовать их для обмена на россиян, содержащихся в западных тюрьмах.

1 октября произошел самый крупный обмен заключенными между Россией и Западом со времен холодной войны. На свободу, в числе прочих, вышли американский журналист Эван Гершкович и бывший американский солдат Пол Уилан. В обмен в Россию был возвращен осужденный в Германии за убийство в парке Тиргартен российский агент Вадим Красиков.