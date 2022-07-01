В "ДНР" еще двоих британцев обвинили в наемничестве

В "ДНР" еще двоих граждан Великобритании обвинили в наемничестве, сообщают агентства "РИА Новости" и ТАСС в пятницу, 1 июля.

Предъявлены обвинения "в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников двум подданным Великобритании - Дилану Хили и Эндрю Хиллу, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области", сообщает ТАСС со ссылкой на "Донецкое агентство новостей".

В начале июня "Верховный суд" самопровозглашенной "республики" приговорил к смертной казни трех иностранцев по этой же статье. Приговор вынесли двум британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также подданному Марокко Саадуну Брагиму. Их признали виновными в "наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц".

Правительство Великобритании выразило "глубокую обеспокоенность" приговором. "Согласно Женевской конвенции, военнопленные имеют право на иммунитет комбатанта, и они не должны преследоваться за участие в боевых действиях", - заявил представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что "категорически осуждает" приговор британцам, назвав его абсолютно нелегитимным.

Британцы вступили в украинскую армию в 2018 году, они также жили в Украине, где женились на гражданках страны. Брагим Саадун переехал в Украину в 2019 году, а до службы учился в вузе в Киеве. Все трое служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ в Мариуполе.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России обеспечить неисполнение смертного приговора. Требование было выдвинуто в рамках принятия временных мер, которые суд использует в случае риска нанесения непоправимого вреда участникам разбирательств. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия больше не выполняет предписания ЕСПЧ.

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