 В ″ДНР″ еще двоих британцев обвинили в наемничестве | Новости из Германии об Украине | DW | 01.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В "ДНР" еще двоих британцев обвинили в наемничестве

Ранее двое граждан Великобритании и один марокканец были приговорены в "ДНР" к смертной казни.

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим на суде в ДНР.

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим на "суде" в "ДНР".

В "ДНР" еще двоих граждан Великобритании обвинили в наемничестве, сообщают агентства "РИА Новости" и ТАСС в пятницу, 1 июля.

Предъявлены обвинения "в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников двум подданным Великобритании - Дилану Хили и Эндрю Хиллу, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области", сообщает ТАСС со ссылкой на "Донецкое агентство новостей". 

В начале июня "Верховный суд" самопровозглашенной "республики" приговорил к смертной казни трех иностранцев по этой же статье. Приговор вынесли двум британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также подданному Марокко Саадуну Брагиму. Их признали виновными в "наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц". 

Правительство Великобритании выразило "глубокую обеспокоенность" приговором. "Согласно Женевской конвенции, военнопленные имеют право на иммунитет комбатанта, и они не должны преследоваться за участие в боевых действиях", - заявил представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что "категорически осуждает" приговор британцам, назвав его абсолютно нелегитимным.

Британцы вступили в украинскую армию в 2018 году, они также жили в Украине, где женились на гражданках страны. Брагим Саадун переехал в Украину в 2019 году, а до службы учился в вузе в Киеве. Все трое служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ в Мариуполе. 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России обеспечить неисполнение смертного приговора. Требование было выдвинуто в рамках принятия временных мер, которые суд использует в случае риска нанесения непоправимого вреда участникам разбирательств. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия больше не выполняет предписания ЕСПЧ.

Смотрите также:

  • Торговый центр Амстор утром 28 июня. Украинские пожарные продолжают работу по расчистке завалов.

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Дымящиеся развалины

    27 июня по торговому центру "Амстор" в Кременчуге российскими войсками был нанесен ракетный удар. Так выглядел ТЦ утром 28 июня. Украинские пожарные и сотрудники службы спасения продолжают работу по расчистке завалов.

  • Пожарные разбирают развалины торгового центра Амстор в Кременчуге после попадания в него российской ракеты

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Груда камней и металла

    Кременчуг находится в сотнях километров от линии фронта. Расположенный в городе нефтеперерабатывающий завод прекратил работу еще весной, однако, по сообщениям украинских СМИ, ВС РФ продолжали обстреливать его и другие объекты инфраструктуры. О последней такой атаке сообщалось 18 июня.

  • Спасатели у уничтоженного ракетным попаданием торгового центра Амстор в Кременчуге

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Около двух десятков погибших

    По словам президента Украины Владимира Зеленского, в момент попадания ракеты в торгово-развлекательный центр "Амстор" в Кременчуге там находилось около тысячи посетителей. К утру 28 июня число погибших возросло до 18 человек.

  • Спасатели у разрушенного ракетным попаданием ТЦ Амстор в Кременчуге

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Поиск и спасение пострадавших

    По данным Генпрокуратуры Украины и Полтавской областной администрации, не менее 50 человек получили ранения, еще около 40 числятся пропавшими без вести. К тушению пожара ТЦ "Амстор" и спасению пострадавших в ходе ракетного удара было привлечено 115 пожарных и 20 машин Госслужбы Украины по ЧС.

  • Украинские военные охраняют ТЦ Амстор после ракетного обстрела

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Военные охраняют ТЦ "Амстор" после ракетного обстрела

    По данным украинской стороны, удар по гражданским целям в Кременчуге был нанесен двумя ракетами X-22, выпущенными с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Первая из этих ракет попала в торговый центр, а вторая - в городской стадион.

  • Спасатели и волонтеры тушат огонь в ТЦ Амстор, разрушенном в результате попадания ракеты 27 июня

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Борьба с огнем глубокой ночью

    "Количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на ТЦ в Кременчуге. В свою очередь первый зампреда РФ при ООН Дмитрий Полянский вечером 27 июня заявил, что трагедия в Кременчуге "выглядит как провокация в Буче".

  • Клубы дыма при пожаре в ТЦ Амстор, пострадавшем от ракетного обстрела РФ

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Россия признала ответственность за обстрел

    28 июня Минобороны РФ признало ответственность за нанесенный накануне ракетный удар по Кременчугу, указав, что он был произведен "высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин".

  • Очевидцы наблюдают за пожаром ТЦ Амстор в Кременчуге, разрушенном в результате ракетного попадания.

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Ни слова о гражданских жертвах

    "Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - заявили российские власти. О погибших мирных жителях в сводке Минобороны РФ не было сказано ни слова.

  • Женщина кладет мягкую игрушку к импровизированному мемориалу у торгового центра Амстор в городе Кремчуг, разрушенного российской ракетой

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Цветы и мягкие игрушки на месте трагедии

    28-30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур. Несмотря на День Конституции Украины, в городе приспустили государственные флаги. Проведение развлекательных мероприятий на это время было запрещено.

  • Плачущие близкие погибших в Кременчуге

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Скорбь по погибшим

    ТЦ "Амстор" в Кременчуге - не первый гражданский объект, пострадавший во время войны России против Украины. 8 апреля 2022 года обстрелу был подвергнут вокзал города Краматорска, в результате погибли 57 человек.13 апреля жертвами артиллерийского обстрела рынка в Донецке стали как минимум три мирных жителя.

    Автор: Александра Иванова


Смотреть видео 25:45

Как Литва ответит на угрозы России, а также что литовцы думают о войне в Украине? Европа в фокусе

Контекст

Отец приговоренного в "ДНР" к смерти марокканца: у сына есть паспорт Украины

Брагим Саадун получил гражданство Украины в 2020 году и не может считаться наемником, указал его отец. Он требует, чтобы с мужчиной обращались как с военнопленным.  

Немецкий эксперт: Смертная казнь для пленных - военное преступление

Вынесенный в "ДНР" смертный приговор трем иностранцам, воевавшим в рядах Вооруженных сил Украины, является военным преступлением, сказал в интервью DW профессор международного права.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине: родственники погибших ведут собственные расследования (27.06.2022)  

Что известно о ракетном ударе по ТЦ в Кременчуге, и смогут ли страны G7 напугать Путина? ПРЯМОЙ ЭФИР (27.06.2022)  

Эрдоган обманул ожидания Путина на саммите НАТО: Финляндия и Швеция станут членами Альянса (29.06.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Швеция и Финляндия холодно отреагировали на требования Эрдогана  

Volkswagen "зарабатывает как никогда" и думает о Tesla, а не о заводе в РФ  

Канцлер ФРГ Шольц призвал к деэскалации кризиса вокруг Калининграда  