Лукашенко помиловал 30 участников протестов 2020 года

Правитель Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 30 человек, осужденных в связи с протестами против фальсификации президентских выборов 2020 года, по итогам которых он в очередной раз был объявлен главой государства. Об этом сообщает его пресс-служба в среду, 4 сентября.

Уточняется, что в числе помилованных 23 мужчины и семь женщин. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей. "Всеми этими лицами соблюдены обязательные условия помилования - они подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни", - цитирует пресс-службу Лукашенко российское информагентство "Интерфакс" .

Указывается, что "контроль за поведением освобожденных обеспечит МВД республики".

16 августа Александр Лукашенко также подписал указ о помиловании 30 политзаключенных, находившихся в тюрьмах по всей стране.

Преследования участников протестов 2020 года в Беларуси

После выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года в стране прошла волна массовых протестов. Участники акций требовали проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, к ним присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку. Силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость к протестующим. В первые же дни акций, по данным МВД, по всей стране были задержаны почти 7 тысяч человек, как минимум двое погибли.

Впоследствии многие из задержанных во время протестов беларусов рассказывали о пытках и бесчеловечных условиях содержания их в СИЗО. В 2020 году 680 человек, задержанных на протестах в Беларуси, подали заявления в Следственный комитет РБ по факту противоправных действий силовиков. Спустя год пресс-служба СК РБ выступила с заявлением, что ни одного уголовного дела заведено не будет "в связи с отсутствием состава преступления".