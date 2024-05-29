Мария Машкова рассказала в Берлине очень личную историю

"Я впервые узнала о том, в какой жестокости живет моя страна. О том, как мы ведем себя с поляками, финнами и другими народами, живущими с нами бок о бок" ... Это строчка из дневников Меланьи Зеленской сегодня, спустя 120 лет, звучит невероятно актуально.

Мария Машкова на сцене в Берлине

Несмотря на временной разрыв, то, о чем говорит со сцены берлинского театра Theater im Delphi российская актриса Мария Машкова, остро отзывается в зрителях. Героиня рассуждает, какое будущее ждет семью, если муж продолжит заниматься революционной деятельностью: "И что же тогда… эмиграция?", - с усилием проговаривает это слово актриса и плачет, как будто у нее разрывается сердце. Кажется, весь зрительский зал в Theater im Delphi плачет вместе с ней.

Сюжет пьесы "Надеждины", созданный режиссером Егором Барановым и драматургом Арсением Фарятьевым, основан на дневниковых записях Милены Зеленской, прапрабабушки Марии Машковой. Героиня пьесы, рано осиротевшая девушка, воспитанница женской гимназии, где готовили будущих жен и матерей, пошла наперекор, казалось бы, решенной судьбе. Вместо тихого семейного быта она выбрала работу, и трудилась в типографии, где в 19 лет встретила будущего мужа под стать своей сильной, самостоятельной натуры. Политический ссыльный Евгений Зеленский был старше избранницы всего на три года, но уже писал свой первый труд о революционизме в России, под псевдонимом Надеждин. Спектакль рассказывает об удивительной и сложной судьбе жены политзаключенного, которая разворачивается на фоне трагических перемен в судьбе страны.

"Люди подходят и говорят, что во время спектакля думали про своих бабушек и дедушек, про неудобное прошлое своей страны. Из личной истории получилось сделать историю про каждого из нас", - рассказала Мария Машкова DW. Главный вывод, говорит актриса, в том, что "история никого ничему не учит".

Родня в Украине

Дневник Меланьи Зеленской хранился в семье Машковых как реликвия. В советские времена его прятали в жестяной банке и закапывали в огороде. В 2015 году фамильные воспоминания дал дочери прочесть отец, Владимир Машков. С тех пор Мария с головой увлеклась семейным проектом: по мотивам дневника с мужем они написали сценарий полнометражного фильма, разработали 6-серийный сериал, даже в 2017 году нашли заинтересованный телеканал. Но все планы срывались. После окончательной эмиграции в 2022 году Мария всерьез раздумывала над тем, чтобы сменить профессию. Она даже собиралась пройти двухгодичное обучение на курсах медсестер. Только надо было сначала обязательно поставить "Надеждиных".

Спектакль "Надеждины" Фото: Tatiana Gorilovsky

Внезапное появление в ее жизни сестры, почти полной тезки героини истории, Милы Зеленской, актриса восприняла как знак судьбы. Харьковчанка Мила - такой же прямой потомок одной из фамильных ветвей, которая пошла от Евгения и Меланьи Зеленских. Все ее близкие живут в Украине и давно потеряли связь со своими дальними родственниками Машковыми. После вторжения России, Мила стала беженкой и сегодня с сыном живет в Австрии. Родственную связь с Марией Машковой обнаружила случайно, когда искала историю своего рода.

"Я увидела фотографию Меланьи и поняла, что она очень похожа на мою маму. Отослала маме, она говорит: "Ну, возможно". И я написала Маше в Инстаграм, что кажется мы родственники", - рассказывает Мила. История прапрабабушки, о которой Мила узнала от неожиданно обретенной сестры, помогла ей в эмиграции. "Я вдруг почувствовала опору, какую-то силу, что я не одна, что за мной стоит целый род. Это дало силы снова встать на ноги, начать жить заново", - рассказала Мила Зеленская DW.

Харьковчанка считает, что похожа на прапрабабушку Меланью, "тоже отдаю в отношениях все, что могу", говорит она. А вот сестру сравнивает с революционером Евгением Зеленским: "Маша такая же по характеру, сильная, деятельная".

Марии Машковой также до сих пор не пришлось идти на курсы медсестер. Кажется, история рода помогла и ей - с актерской карьерой в США все складывается. За два года она приняла участие уже в четырех кинопроектах.

Отец и дочь

После начала российского вторжения в Украину Мария Машкова выступила в соцсетях с резкими антивоенными заявлениями. При этом ее отец, знаменитый актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, стал одним из наиболее убежденных пропагандистов войны. Через месяц после начала вторжения Мария дала интервью CNN, из которого стало понятно, как глубоко прошла трещина в отношениях между отцом и дочерью. Актриса рассказала, что Владимир Машков призвал ее немедленно вернуться в России с детьми и покаяться за "предательство".

Сегодня, представляя свой спектакль в европейских столицах, Мария активно общается с прессой, но каждый раз просит журналистов не задавать вопросов об отце. О том, что она чувствует, можно понять только по постам актрисы в соцсетях.

"Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда", - пишет она в своем блоге. Несмотря на то, что в постановке "Надеждины" ничего нет об отношении дочери с отцом, Мария уверена, что семейная история помогает зрителям отрефлексировать свои семейные связи.

"Мне очень дорого, что на этот спектакль приходят люди с разорванными в кровь отношениями со своими родителями из-за того, что эти дети не хотят войны. И хотят, чтобы их родители, которые топят за эту страшную войну и диктатора Путина, остановились. Поэтому мне очень важно продолжать говорить через этот спектакль", - сказала DW Мария Машкова. Спектакль "Надеждины" пройдет в Берлине 29 и 30 мая.