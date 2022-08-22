Активистки оголились на фотосессии с Шольцем, призвав к эмбарго на газ из России

Две посетительницы мероприятий по случаю Дня открытых дверей федерального правительства в воскресенье, 21 августа, устроили акцию протеста, оголившись топлес во время совместного снимка с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

На серии фотографий, запечатлевших происходящее, две девушки подошли к Шольцу для совместного снимка. После того, как приглашенный на мероприятие фотограф приготовился сделать фото, активистки внезапно сняли с себя верхнюю одежду. На груди одной из них был написан лозунг "Газовое эмбарго - сейчас".

Канцлер при этом довольно безэмоционально отреагировал на происходящее - его реакцию издание Focus описало лишь как "слегка удивленную". Как только девушки оголились, их увели находившиеся неподалеку охранники.

Шольц не отказывается от российского газа

Ранее канцлер ФРГ называл Россию "ненадежным поставщиком" газа и указывал, что "Газпром" использует надуманные предлоги для сокращения объема поставок в нарушение контракта. Из-за таких предлогов, компания с середины июля не забирает из Германии отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток - 1" - начиная с якобы нерешенных проблем с документами и заканчивая заявлениями о невозможности транспортировать турбину из-за низкого уровня воды в реках Европы. При этом "Газпром" ограничил поставки топлива по газопроводу до рекордно низких объемов.

Несмотря на это, власти ФРГ не сообщали о желании расторгнуть контракты с российской компанией, хотя и ищут альтернативы газу из РФ и способы решить проблемы с отоплением в стране в зимний период. На начало августа немецкие газохранилища были заполнены на 77 процентов, что опережало график, но целевой показатель правительства по заполнению хранилищ на 95 процентов к ноябрю кажется "труднодостижимым", отмечал глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller).

Одним из способов поддерживать достаточное количество газа в хранилищах должен стать чрезвычайный план ЕС по сокращению потребления газа в странах союза на 15%, принятый в начале августа. Но даже он не избавляет от всех рисков, возможных при прекращении поставок топлива из РФ.

Рейтинги Шольца падают на фоне инфляции

Одновременно с проведением Дня открытых дверей еженедельник Bild am Sonntag опубликовал результаты опроса граждан об их отношении к работе канцлера. Почти две трети немцев - 62 процента - неудовлетворены работой Шольца, довольны его результатами лишь 25 процентов. Рейтинг правящей коалиции также упал до рекордно низкого уровня. Работой федерального правительства сейчас недовольны 65 процентов опрошенных, одобряют ее лишь 27 процентов.

Исходя из таких данных, в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас бы занял лишь третье место, набрав 18 процентов голосов. Первое место на выборах досталось бы "зеленому" министру экономики Роберту Хабеку (Robert Habeck) - 25 процентов, а второе - председателю Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу (Friedrich Merz) - 19 процентов.

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