Айфон издательницы "Медузы" Тимченко заразили шпионским ПО

На айфоне издательницы "Медузы" обнаружили программу Pegasus. Ее разработчик - израильская компания NSO - продает ее только государствам.

Айфон основательницы онлайн-издания "Медуза" Галины Тимченко был заражен шпионской программой Pegasus, сообщают некоммерческая организация Access Now и само издание в среду, 13 сентября.

Уточняется, что о прослушке специалисты техотдела "Медузы" узнали в июне. Предположительно, заражение айфона произошло перед визитом Тимченко в Берлин в середине февраля 2023 года.

Программа Pegasus, разработанная компанией NSO, которую основали выходцы из израильских спецслужб, дает хакеру доступ к звуку, камере и памяти смартфона. "Таким образом, неизвестные могли получить доступ к полному содержимому телефона, включая домашний адрес, расписание встреч, фотографии и даже переписку в зашифрованных мессенджерах: Pegasus позволяет читать сообщения прямо с экрана, пока они пишутся, - или просто выкачать каждое сообщение, изображение или электронное письмо", - констатируют в "Медузе".

Кто установил программу-шпион на телефон Тимченко?

В редакции не исключают, что к установке шпионской программы на телефон Галины Тимченко может быть причастна одна из европейских спецслужб.

По версии Access Now, главными подозреваемыми могут быть государства - члены ЕС, пользующиеся программой Pegasus, в первую очередь, Эстония, Германия или Латвия. Под подозрением НКО находятся и связанные с Россией страны - Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, на вооружении который также находится это шпионское ПО.

В "Медузе" указывают, что заражение телефона Тимченко произошло непосредственно перед конфиденциальной встречей представителей российских независимых СМИ, состоявшейся в Берлине 11 февраля. За две недели до этого "Медузу" в России объявили "нежелательной организацией". Однако свидетельств того, что Москва обладает доступом к израильской шпионской программе, нет, сообщил журналистам старший научный сотрудник компании Citizen Lab Джон Скотт-Рейлтон.

Отмечается, что разработчик NSO продает ПО Pegasus исключительно государственным клиентам. Программой пользуются преимущественно спецслужбы. В 2021 году компания публично объявила, что Россия хотела купить программу, однако ей отказали.

Представитель NSO Group в ответ на обращение "Медузы" заявил, что разработки компании "продаются только союзникам США и Израиля, особенно в Западной Европе, и исключительно для борьбы с преступниками и террористами - в полном соответствии с глобальными интересами американской национальной безопасности".

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