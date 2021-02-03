AI объяснила отказ от признания Навального узником совести

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) опровергла предположения о том, что решение признать российского оппозиционера Алексея Навального узником совести было изменено "под давлением извне". Подобные сообщения "неверны и игнорируют нашу многолетнюю и детально проработанную внутреннюю политику", говорится в заявлении, опубликованном на сайте AI вечером 25 февраля.
AI напоминает, что осудила судебное преследование Навального, которое "имело место в контексте масштабного и жестокого давления российских властей на мирных активистов и оппозиционеров". Правозащитники ранее призывали соблюдать права протестующих россиян, а также провести независимое расследование отравления Навального запрещенным веществом типа "Новичок".
AI назвали Навального узником совести, чтобы "подчеркнуть неправомерность его ареста" и выразить "протест против его безосновательного преследования". Однако затем внутри организации появились сомнения, так как в прошлом Навальный делал заявления, которые могли означать призывы к дискриминации и насилию, говорится далее в заявлении.
Правозащитники игнорировали пропаганду Кремля
В результате "тщательной проверки" правозащитники пришли к выводу, что "совершили ошибку в первоначальном решении", так как "сфокусировали внимание только на обстоятельствах вокруг несправедливого ареста Навального и не уделили достаточно внимания некоторым сделанным им ранее заявлениям, от которых он, насколько известно Amnesty, публично не отказывался".
Сообщения о том, что решение AI было принято под влиянием кампании российских властей по дискредитации Навального является неверным, отмечается далее. Правозащитники заверяют, что "никогда не учитывали" высказывания, которые были ложно приписаны оппозиционеру, или информацию, распространяемую с целью дискредитировать его. Этому определению соответствует "пропаганда, распространяемая российскими властями", отмечается в документе.
Как стало известно о решении AI
Об отказе AI от решения признать Навального узником совести 23 февраля сообщил в Twitter американский журналист Аарон Мате со ссылкой на электронное письмо представителя британского отделения организации. В скрине письма, который журналист разместил на своей странице, отмечалось наличие множества старых видео и постов в соцсетях, где Навальный делает спорные заявления.
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Автор: Виталий Кропман