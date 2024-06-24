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Афера cum-ex: в ФРГ прекращен суд над банкиром Олеариусом

Павел Мыльников
24 июня 2024 г.

Судья объяснила прекращение процесса слабым здоровьем банкира из Гамбурга, которого обвиняли в крупном налоговом мошенничестве. Обвинение добивается конфискации 43 млн евро.

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Гамбургский банкир Кристиан Олеариус (в центре) и его адвокаты на процессе по делу cum-ex
Кристиан Олеариус (в центре) и его адвокатыФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

В Германии прекращен уголовный процесс по делу гамбургского банкира Кристиана Олеариуса (Christian Olearius), которого обвиняли в крупном налоговом мошенничестве, связанном с так называемыми сделками cum-ex. Соответствующее решение председательствующая судья Марион Слота-Хаф (Marion Slota-Haaf) вынесла в понедельник, 24 июня, обосновав его плохим здоровьем подсудимого. Заболевания сердечно-сосудистой системы и высокое кровяное давление означают, что при продолжении процесса здоровью мужчины "с высокой степенью вероятности был бы причинен вред", пояснила судья.

Ранее суд в Бонне получил экспертное заключение, согласно которому Олеариус в дни заседаний должен находиться в зале суда не более 45 минут. При таком небольшом отрезке времени процесс может затянуться еще на три года, заявила Слота-Хаф. Суд также отметил, что за последние несколько месяцев мужчина неоднократно терял сознание во время слушаний.

Адвокаты пытались добиться оправдательного приговора, несмотря на прекращение производства. Защита представила своего клиента жертвой публичного осуждения, чье право на справедливый суд было нарушено. Однако председательствующая судья отклонила этот довод и дала понять, что оправдательный приговор невозможен. Сам Олеариус 24 июня в очередной раз заявил о своей невиновности.

Делом займется Федеральная судебная палата Германии

И защита, и обвинение просили прекратить разбирательство в силу состояния здоровья подсудимого. Однако прокуратура хотела добиться конфискации 43 миллионов евро в ходе последующего судебного процесса. Суд несколькими днями ранее отклонил это ходатайство и заявил, что прокуратура еще не завершила расследование фактов по делу. Эту процедуру необходимо завершить до подачи ходатайства о новом процессе, касающемся конфискации.

Из-за отказа суда сторона обвинения подала апелляцию сразу после вынесения вердикта 24 июня. Теперь делом придется заниматься Федеральной судебной палате Германии, которая может отменить решение боннского суда о прекращении процесса.

Афера cum-ex

Преступная схема, которой посвящен суд, получила название cum-ex - эти предлоги применяют на бирже, чтобы описать акцию компании до (cum) и после (ex) выплаты дивидендов. Участники схемы в результате махинаций получали дивиденды с акций и выплачивали с них налоги единожды, однако несколько раз получали от государства налоговые возвраты.

По версии обвинения, Олеариус активно участвовал в подобных сделках. С 2020 года земельный суд в Бонне вынес уже восемь обвинительных приговоров по делу о налоговом мошенничестве.

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