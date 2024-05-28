Аэропорт Элисты принял первый рейс с начала войны

С начала войны России против Украины по-прежнему не работают аэропорты в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже.

Аэропорт Элисты в Калмыкии во вторник, 28 мая, принял первый пассажирский авиарейс с начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года.

Самолет авиакомпании Red Wings из Москвы прибыл в Элисту в 10:14 мск, свидетельствуют данные портала Flightradar24. По данным сайта аэропорта Элисты, рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам. С 16 июня собственные регулярные рейсы из Москвы в Элисту планирует начать "Аэрофлот". Полеты будут выполняться три раза в неделю.

Кроме Элисты, с 24 февраля 2022 года были закрыты аэропорты в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже - они до сих пор не работают.