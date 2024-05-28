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Аэропорт Элисты принял первый рейс с начала войны

Сергей Гуща
28 мая 2024 г.

С начала войны России против Украины по-прежнему не работают аэропорты в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже.

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Самолеты компании "Аэрофлот" в аэропорту
Самолеты компании "Аэрофлот" (фото из архива)Фото: Leonid Faerberg/Aviation-Image/picture alliance

Аэропорт Элисты в Калмыкии во вторник, 28 мая, принял первый пассажирский авиарейс с начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года.

Самолет авиакомпании Red Wings из Москвы прибыл в Элисту в 10:14 мск, свидетельствуют данные портала Flightradar24. По данным сайта аэропорта Элисты, рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам. С 16 июня собственные регулярные рейсы из Москвы в Элисту планирует начать "Аэрофлот". Полеты будут выполняться три раза в неделю.

Кроме Элисты, с 24 февраля 2022 года были закрыты аэропорты в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже - они до сих пор не работают.

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