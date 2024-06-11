Илью Новикова заочно приговорили в РФ к 8,5 лет колонии

Гагаринский суд Москвы приговорил известного адвоката и бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Илью Новикова к восьми с половиной годам колонии общего режима заочно. Решение было опубликовано во вторник, 11 июня, пресс-службой суда.

Поводом для преследования Ильи Новикова стало его интервью, вышедшее в апреле 2022 года на YouTube-канале "Популярная политика". Там юрист говорил о причастности военнослужащих РФ к массовым убийствам мирных жителей и другим военным преступлениям в Буче. По версии суда, тем самым он публично распространял "заведомо ложную информацию" об армии РФ.

Суд также запретил Новикову заниматься адвокатской деятельностью и администрировать сайты в течение четырех лет. Как пишет сетевое издание SOTAvision, представляющий интересы Новикова адвокат Леонид Соловьев попросил передать судье, что его подзащитному безразлично решение суда и обжаловать приговор он не будет.

Преследование Ильи Новикова властями РФ

С 2019 года Илья Новиков живет и работает в Киеве. Осенью 2022 года российские власти присвоили ему статус "иноагента", а в октябре 2023 года ФСБ сообщила о возбуждении в его отношении уголовного дела по статье о госизмене в связи с "переходом на сторону противника".

В феврале 2024 года Новикова заочно арестовали по делу о "фейках" об армии РФ. Комментируя свой заочный арест и возбужденные против него в РФ уголовные дела в беседе с правозащитным проектом "Первый отдел", юрист заявил, что в Россию он "ни в каком обозримом будущем" не вернется.