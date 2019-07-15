 9.9.19 и 19.9.19 - модные даты для свадеб | Кадр дня | DW | 29.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

9.9.19 и 19.9.19 - модные даты для свадеб

Многие немцы, да и не только немцы, стараются найти для свадьбы не только красивое место, но и особенную, примечательную дату.

Городской дом бракосочетаний в Эрфурте расположен в этом памятнике фахверковой архитектуры 1546 года постройки

Городской дом бракосочетаний в Эрфурте расположен в этом памятнике фахверковой архитектуры 1546 года постройки

Эрфурт • "Man muss die Feste feiern wie sie fallen". Эта немецкая фраза из одной берлинской сатирической пьесы середины XIX века давно стала в Германии крылатым выражением и означает, что праздновать нужно тогда, когда пришел праздник.

Однако все же есть праздники, которые сами по себе не приходят - требуют определенной подготовки. Например, свадьбы. Многие немцы, да и не только немцы, стараются найти для такого важного события не только красивое место, но и в особенную, примечательную дату. Приближающийся сентябрь великодушно предоставил будущим супругам сразу две такие возможности - 9.9.19 и 19.9.19. 

Как отмечает агентство dpa, сотрудникам немецких ЗАГСов в эти дни предстоит на славу поработать. Особенно в Тюрингии!  Дело в том, что весной этого года местный земельный парламент решил, что 20 сентября здесь будут отмечать Всемирный день ребенка, который станет дополнительным выходным в календаре Тюрингии. А 19-е сентября приходится в этом году на четверг. И если свадьбу отметить 19.09., то за ней последует аж три выходных дня подряд. Прекрасный подарок молодоженам! 

Теперь в Тюрингии официальные выходные дни приходятся на одиннадцать дат календаря - от Нового года до Рождества.

Смотрите также:
10 необычных мест для бракосочетания в Германии

  • В шахте

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    В шахте

    Венчанием на пляже сегодня вряд ли кого удивишь. Выездные бракосочетания стали в Германии настолько привычным явлением, что парам приходится изрядно поломать голову, дабы придумать нечто более оригинальное. Вот эти парень и девушка, жители городка Обервольфах в федеральной земле Баден-Вюртемберг, решили обменяться кольцами в бывшей шахте. Поздравить молодоженов в подземелье прибыл сам мэр города.

  • На свадебной гондоле

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На свадебной гондоле

    Более романтическое бракосочетание трудно себе представить. В Баварии жених и невеста могут совершить прогулку на великолепно украшенной, отделанной внутри красным бархатом свадебной гондоле, которая по канатной дороге доставит их на вершину горы высотой 1400 метров. В отеле Eisensteiner Hütte, откуда открывается вид на Баварский лес, и пройдет бракосочетание. Стоимость услуги - 100 евро.

  • В старинном замке

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    В старинном замке

    Неоготический замок Драхенбург, одно из крупнейших и красивейших дворцовых сооружений XIX столетия в земле Северный Рейн - Вестфалия, возвышается в парке на берегу Рейна, на склоне горы Драхенфельс близ городка Кенигсвинтер, что под Бонном.Торжественная свадебная церемония в его сказочной атмосфере обойдется в сумму от 600 до 1700 евро - в зависимости от зала, который для этого выбран.

  • На дирижабле

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На дирижабле

    В городке Фридрихсхафен на Боденском озере можно жениться на дирижабле. Правда, проводить торжественную регистрацию разрешается только до взлета - пока воздушное судно еще находится на земле. Ну, а после того как молодые обменяются кольцами и получат свидетельство о браке, дирижабль взмывает в небо. Стоимость - по договоренности.

  • В зоопарке

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    В зоопарке

    Пары, предпочитающие экзотику, могут устроить свадебное торжество в зоопарке. В Кельнском зоологическом саду, например, церемонии бракосочетания проводятся в слоновнике. В качестве свидетелей на свадьбу можно выбрать обитающих тут слониху по кличке Тонг Кун и ее детеныша - слоненка, которого назвали Китай. Проведение церемонии бракосочетания обойдется в 400 евро.

  • На горе Цугшпитце

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На горе Цугшпитце

    Цугшпитце - самая высокая точка на территории Германии. Ее высота - 2962 метра. Один раз в месяц на ее вершину отправляется работник ЗАГСа города Гармиш-Партенкирхен - проводить церемонии бракосочетания. Для этого выделяются лишь 12 дней в году. В общей сложности, 60 пар ежегодно женятся на Цугшпитце. Это обходится в 250 евро.

  • На маяке

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На маяке

    Суровая погода, минимум комфорта, жесткие деревянные скамьи. Вступление в брак на маяке в деревне Пильзум в Восточной Фризии на побережье Северного моря - дело вкуса. Хотя этот маяк - один из самых красивых в Германии. Да и великолепный вид, открывающийся с его смотровой площадки, компенсирует все неудобства. Стоимость услуг - по договоренности.

  • На футбольном стадионе

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На футбольном стадионе

    В Германии, стране любителей футбола, местом вступления в брак нередко становятся стадионы команд бундеслиги. При стадионе знаменитого футбольного клуба "Шальке 04" в Гельзенкирхене даже есть экуменическая часовня. Обряды венчания здесь проводят два священника - из протестантской и католической церквей.

  • На гоночной трассе

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На гоночной трассе

    Отправиться под венец под звук ревущих моторов: такая возможность есть на Нюрбургринге - знаменитой гоночной трассе рядом с одноименным поселком в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Для этого тут выделяется всего два дня в году - 12 июля и 11 октября. С 2020 года их число увеличат до четырех дней.

  • На подвесной железной дороге

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На подвесной железной дороге

    Подвесная железная дорога - исторический памятник и один из видов общественного транспорта в Вуппертале. Особой популярностью пользуется "королевский вагон" (Kaiserwagen), часто арендуемый для свадебных торжеств. Церемония бракосочетания здесь, включая часовую прогулку по городу, обойдется в 476 евро. Если она проводится в выходные, придется доплатить еще 81 евро.

    Автор: Наталия Королева



Праздничные дни в немецком календаре

  • Пасхальный фонтан в Шехингене

    Праздничные дни в немецком календаре

    Праздничная география

    Германия - государство федеральное. Праздничные дни определяются земельными законами, поэтому в разных регионах их количество колеблется от девяти до пятнадцати в год. В целом среди земель лидирует Бавария (14), а меньше всего праздников в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне (9). Особое место занимает баварский город Аугсбург (15), где есть дополнительный выходной.

  • Дни календаря

    Праздничные дни в немецком календаре

    Католики и протестанты

    Разница объясняется конфессиональными особенностями. В преимущественно католических регионах в календаре насчитывается больше красных дней, чем в протестантских. При этом некоторые официальные праздники остаются рабочими днями, в которые лишь нет занятий в школах и вузах.

  • Brückentag

    Праздничные дни в немецком календаре

    Великие комбинаторы

    Искусство комбинировать праздники, уик-энды и отпуск - народный немецкий спорт. Самые урожайные месяцы - май и декабрь. Заветное слово в таких случаях - "Brückentag", то есть день (Tag) отпуска, который как мост (Brücke) соединяет праздник(и) и выходные. Кроме того, можно также добавить отпуск к одному из длинных уик-эндов (langes Wochenende), когда праздник отмечается в пятницу или понедельник.

  • Автомобильный конвейер

    Праздничные дни в немецком календаре

    Цена вопроса

    Если праздники выпадают на выходные, в Германии их не отгуливают позже, как это делается во многих других странах, например, в России. Однако в последнее время этот прогрессивный зарубежный опыт начали активно обсуждать. Экономисты уже подсчитали, что каждый дополнительный выходной обойдется Германии в 0,1% годового роста ВВП и приведет к снижению экономического оборота на 10 миллиардов евро.

  • Бранденбургские ворота в Берлине

    Праздничные дни в немецком календаре

    Новый год

    Neujahr, Neujahrstag. Отмечается первого января и в особых объяснениях не нуждается. Однако уже на примере этого праздника можно еще раз продемонстрировать особенности немецкого федерализма. Первый вариант его названия (Новый год / Neujahr) - официально используется в соответствующих законах Баварии и Баден-Вюртемберга, второй (Новогодний день / Neujahrstag) - во всех остальных землях.

  • Певцы Вифлеемской звезды в Шварцвальде

    Праздничные дни в немецком календаре

    Богоявление

    Heilige Drei Könige, Epiphanias. Отмечается шестого января. В католицизме этот праздник связан с поклонением волхвов. В Германии их также называют Тремя святыми королями. Является официальным выходным в Баварии, Баден-Вюртемберге и Саксонии-Анхальт. В этот праздник дети в одеждах волхвов ходят по улицам и славят Христа своими песнями - не только в этих трех, но и во всех остальных землях.

  • Процессия в Страстную пятницу в Штутгарте

    Праздничные дни в немецком календаре

    Великая пятница

    Karfreitag. Пятница Страстной недели посвящена воспоминанию о крестной смерти Иисуса Христа. Является выходным во всех федеральных землях Германии и относится к числу так называемых тихих праздников (stiller Freitag), в которые запрещены все мероприятия и занятия, нарушающие спокойствие. Запрет начинает действовать в шесть вечера четверга и продолжается до шести утра в субботу.

  • Конная процессия Георгия Победоносца в баварском Траунштайне в Светлый понедельник

    Праздничные дни в немецком календаре

    Светлый понедельник

    Ostermontag. Пасхальный понедельник отмечается повсюду. В первый день после воскресения Иисус явился ученикам и в течение сорока дней рассказывал им о Царстве Небесном, после чего вознесся на небо. Накануне отмечается Светлое Христово Воскресение (Ostersonntag). Отдельной необходимости объявлять это воскресенье выходным днем нет, но в одной из земель все же это сделали - в Бранденбурге.

  • Первомайский митинг в Берлине

    Праздничные дни в немецком календаре

    Первое мая

    Erster Mai, Tag der Arbeit. День труда или Первое мая также отмечается во всей Германии. Профсоюзные и политические организации проводят свои митинги и шествия. Многие немцы встречают начало этого весеннего месяца вечеринками - "Танцами в май" (Tanz in den Mai). Эта традиция является своего рода современным вариантом празднования Вальпургиевой ночи.

  • Празднование Дня отца в Гамбурге

    Праздничные дни в немецком календаре

    Вознесение Господне

    Christi Himmelfahrt. Отмечается на сороковой день после Пасхи во всех землях и приходится на один из четвергов между 30 апреля и 3 июня. Однако на фотографии - не церковное шествие, а немецкие мужчины, которые вне зависимости от религиозной принадлежности празднуют в этот выходной свой День отца. Непременный атрибут их совместных прогулок на Vatertag - тележка, груженная пивом и провиантом.

  • Церковь Святого Лаврентия (Нюрнберг)

    Праздничные дни в немецком календаре

    Духов день

    Pfingstmontag - второй день Пятидесятницы (Pfingsten), приходящийся на понедельник. Является выходным во всех землях Германии. Напоминает о сошествии Святого Духа на апостолов. Отметим, что православные церкви отмечают в это время День Святой Троицы, который западные церкви, в свою очередь, празднуют неделей позже, но выходным в Германии он не является.

  • Ковер из цветов для праздничного шествия в Шварцвальде

    Праздничные дни в немецком календаре

    Праздник Тела и Крови Христовых

    Fronleichnam. Отмечается католической церковью в один из четвергов мая или июня на одиннадцатый день после Пятидесятницы. Является официальным выходным днем в Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Сааре, а также отдельных регионах Саксонии и Тюрингии, в которых среди населения преобладают католики.

  • Заключение Вестфальского мира в Мюнстере

    Праздничные дни в немецком календаре

    Аугсбургский день мира

    Augsburger Hohes Friedensfest. В 1555 году в Аугсбурге был заключен религиозный мир между католиками и протестантами Священной Римской империи. Позже во время Тридцатилетней войны 8 августа 1629 года католический император запретил протестантам города исповедовать их веру. После ее завершения они решили вспоминать этот день, который стал в Аугсбурге официальным выходным - Аугсбургским днем мира.

  • Торжественное шествие в баварской общине Кохель-ам-Зе

    Праздничные дни в немецком календаре

    Вознесение Богоматери

    Mariä Himmelfahrt. Отмечается 15 августа и является официальным праздником в федеральной земле Саар, а также в большинстве регионов Баварии - за исключением около 350 общин, в которых нет католического большинства. В этот день в Германии традиционно проходят церемонии освящения трав и цветов.

  • Светофорные человечки

    Праздничные дни в немецком календаре

    День германского единства

    Tag der Deutschen Einheit. Отмечается 3 октября. В этот день в 1990 году вступил в силу Договор об объединении Германии. Является единственным официальным праздничным днем, закрепленным на федеральном уровне. Однако, хотя в этом нет необходимости, почти все немецкие земли также внесли его в список своих земельных праздников.

  • Памятник Мартину Лютеру в Виттенберге

    Праздничные дни в немецком календаре

    День Реформации

    Reformationstag. 31 октября 1517 года Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге 95 тезисов, положивших начало Реформации в Европе. Этот день отмечают в Бранденбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, большинство населения которых составляют протестанты. В 2017 году будет праздноваться 500-летие этого события. Юбилейный день объявят выходным во всей Германии.

  • Кладбище в Мюнхене

    Праздничные дни в немецком календаре

    День всех святых

    Allerheiligen. День всех святых, отмечаемый первого ноября, является официальным выходным в Баден-Вюртемберге, Баварии, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Сааре, где он входит в число так называемых тихих праздников. Отметим также, что второго ноября за ним следует День всех усопших верных, в который католики вспоминают покойных родственников и посещают кладбища.

  • Церковь в Висмаре

    Праздничные дни в немецком календаре

    День покаяния и молитвы

    Buß- und Bettag. Отмечается протестантами в ноябре, но праздником остается только в Саксонии. Дни покаяния и молитвы объявляли в связи с опасностями и бедствиями. Со временем их оказалось нескольких десятков. В 1893 году власти Пруссии ввели единый такой день. В ФРГ до 1995 года он был выходным, однако его отменили.

  • Рождественский резной подсвечник

    Праздничные дни в немецком календаре

    Первый день Рождества

    Erster Weihnachtstag. 25 декабря. Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Отмечать его в Германии начинают уже накануне в Сочельник (Heiliger Abend), но 24 декабря не является официальным выходным, однако многие берут в этот день отпуск. Кроме того, магазины и предприятия сферы обслуживания накануне Рождества работают по сокращенному графику.

  • Рождественский Берлин

    Праздничные дни в немецком календаре

    Второй день Рождества

    Zweiter Weihnachtstag. 26 декабря. Второй день Рождества многие немцы проводят, отдыхая от праздничных застолий, посещая родственников и совершая прогулки. До Нового года, если есть возможность, предпочитают не работать - брать отпуск.

  • Участник карнавала в Кельне

    Праздничные дни в немецком календаре

    P.S.

    Как же знаменитый карнавал? Почему его нет в списке, ведь главные шествия проходят в понедельник? "Бешеный понедельник" (Rosenmontag) нигде в Германии не является праздничным днем. Однако в городах и регионах, где его отмечают, например, в Рейнской области, работодатели добровольно дают выходной своим сотрудникам, даже не пытаясь сопротивляться карнавальной стихии и традициям.

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" 

Контекст

Гулять - так гулять! В Дрездене отмечают юбилей 40-дневной свадьбы

В саксонской столице Дрездене отметили 300-летний юбилей начала самой роскошной свадьбы в истории. (26.08.2019)  

Как часто женятся и разводятся в Германии?

15 мая отмечается Международный день семей. Популярен ли брак в Германии? В каком возрасте здесь женятся или выходят замуж? Кто чаще подает на развод и почему? Что об этом говорит статистика? (15.05.2019)  

Полиция в Германии хочет пресечь свадебные фотосессии на автобанах

В ФРГ участились случаи опасного поведения на автобанах участников свадебных торжеств. (01.05.2019)  

Кому математики предвещают семейное счастье, а кому - развод

Сколько вы потратили на обручальные кольца? А какую сумму отложили на свадьбу? Немецкий математик рассказал о том, что вас ждет. (26.10.2018)  

На каких иностранках женятся немцы

Немцы и немки все чаще вступают в романтические отношения с гражданками или гражданами других государств. Нередко эти отношения заканчиваются свадьбой. (06.09.2018)  

10 причин любить Тюрингию

Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса. (09.03.2018)  

Праздничные дни в немецком календаре  

10 необычных мест для бракосочетания в Германии

ЗАГС - не единственное место, где можно зарегистрировать брак. В нашей подборке - самые оригинальные варианты. (07.06.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Свадьба по-фински  

Свадебный салон в церкви  

Все, что вам нужно знать про Октоберфест  

Также по теме

Pferdewallfahrt in Etzelsbach

Паломничество на лошадях в Тюрингии (фото) 15.07.2019

Эти фотографии были сделаны в минувшее воскресенье в тюрингском местечке Этцельсбах.

BdT Osterhasenfamilie

Семейное чаепитие пасхальных зайцев (фото) 22.04.2019

Сделал дело - отдыхай смело. Пасхальные зайцы заслужили это право усердным трудом в предпраздничные недели.

20. Lübbenauer Ostereiermesse BdT

Пасхальные ярмарки в Германии, или Дорого яичко ко Христову дню! (фото) 27.03.2019

Перед праздником Светлого Христова Воскресенья в Германии проходят пасхальные выставки и ярмарки.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера