93-й день войны России против Украины: главные события

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Минобороны Украины констатирует продолжение тяжелых боев в Донбассе. Канцлер Австрии обсудил с Путиным обмен пленными. Украинская православная церковь объявила независимость от РПЦ.
На 93-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в пятницу, 27 мая - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты на востоке страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.
По данным украинского Минобороны, Вооруженные силы Украины продолжают вести тяжелые боевые действия с войсками России в Донбассе - сообщается об активизации противника на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. "Основная цель противника - окружить наши войска в районах Лисичанска и Северодонецка и выйти на админграницу Луганщины", - говорится в сообщении официального представителя министерства Александра Мотузяника. По его словам, "на Славянском направлении враг пытается перегруппировать свои подразделения и активизировать наступление в направлениях: Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск".
В Кремле снова обсуждают возможность штурма Киева и даже надеются на полномасштабную победу в войне против Украины, сообщило интернет-издание "Медуза" со ссылкой на собеседника непосредственно в администрации президента (АП) России, а также на два "источника, близких к АП". Согласно их утверждениям, во "внутриполитическом блоке" путинской администрации на фоне продвижения российских войск в Донбассе вновь возникла надежда на то, что Москва может за несколько месяцев "довести войну в Украине до победы".
Сейчас Кремль считает "программой-минимум" для "объявления победы" захват российскими войсками всей территории Донецкой и Луганской областей, а "программой-максимум" - взятие Киева под контроль. "Мы все равно их доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится", - заявил "Медузе" один из собеседников.
В Мариуполе во время разбора завалов на территории бывшего завода "Октябрь" обнаружены около 70 тел погибших при обстреле, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, отметив, что идентификация тел погибших не проводилась. "Причина та же - людей заперло обломками здания после обстрела", - сказал он. По словам советника мэра, тела были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братскую могилу в село Старый Крым.
Андрющенко рассказал также, что захватившие Мариуполь российские военные заставляют горожан самостоятельно разбирать завалы, угрожая в противном случае прекратить завоз воды. "Со вчерашнего дня завоз воды в Мариуполе будет осуществляться один раз в два дня. При этом оккупационные власти начали заставлять мариупольцев самостоятельно убирать завалы, угрожая отменить завоз воды вообще. Работа за еду. Работа за воду. Какие еще выдумки оккупантов должны пережить мариупольцы?" - написал он в Telegram.
Президент России Владимир Путин в беседе с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером выразил готовность пойти на определенные уступки в вопросах о разблокировании экспортных поставок зерна, а также об обмене пленными. Об этом заявил глава австрийского правительства по окончании 45-минутного телефонного разговора с Путиным, который состоялся по инициативе австрийской стороны.
Так, по словам Нехаммера, глава Кремля пообещал возобновить переговоры об обмене пленными и обеспечить сотрудникам Международного комитета Красного Креста доступ к украинским военнослужащим, находящимся в российском плену. Кроме того, Путин дал понять, "что он вполне готов разрешить экспорт через морские порты" Украины, сообщил канцлер Австрии. В заявлении Кремля, в свою очередь, говорится: президент РФ "акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны".
На съезде католиков в Штутгарте 27 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) поблагодарил сограждан за помощь, оказанную ими властям страны в приеме украинских беженцев. "Германия и ее граждане справляются с этим очень хорошо", - подчеркнул Шольц. По его словам, немецкое общество продемонстрировало, на какую именно солидарность оно способно. Шольц высказался в поддержку санкций, введенных против России, и поставок вооружения Украине.
Канцлер Германии считает также, что в условиях угрозы продовольственного кризиса необходимо развенчать "путинский нарратив" о Западе. "Он подыскал для этого формулировку. Он всегда говорит о нас как о "коллективном Западе", подразумевая под этим своих врагов, против которых он хочет вступить в союз со всеми остальными странами, пояснил Шольц. При этом Путин "стремится возложить вину, за продовольственный кризис, который вызван развязанной им войной", на государства, ставшие на сторону Украины, отметил глава германского правительства.
Группа депутатов от КПРФ законодательного собрания Приморского края выступила с обращением к Владимиру Путину, потребовав прекратить войну в Украине и вывести войска из соседней страны. На видеозаписи, опубликованной в местном Telegram-канале Newsbox24.tv 27 мая, видно, что на заседании парламента депутат Леонид Васюкевич зачитывает обращение, в котором говорится, что "военным путем достичь успеха невозможно".
"Мы требуем немедленного вывода войск", - настаивает группа из четырех депутатов краевого законодательного собрания, подчеркивая, что продолжение боевых действий приведет к неминуемому увеличению числа погибших и раненых военнослужащих.
В Туркменистане приостановлено вещание российских телеканалов "Россия-1" и "Звезда", которые транслировал крупнейший в стране лицензированный оператор связи АОЗТ "Ашхабадская городская телефонная сеть". Оператор пообещал в ближайшее время организовать резервную трансляцию, передает "Интерфакс". Ранее 27 мая стало известно, что отдельные российские телеканалы временно заблокированы и в Кыргызстане. Там приостановлена трансляция каналов "Россия-24", "Россия Культура" и "Звезда". "По причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов - на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК", - сообщила на своем сайте кыргызская телекоммуникационная компания "Акнет".
После российского вторжения в Украину санкции против ВГТРК, ее руководства и сотрудников ввели ЕС, Великобритания, Австралия и другие страны. В США под санкции попали Первый канал, "Россия-1" и НТВ. В связи со штрафными мерами владельцы спутников в одностороннем порядке начали отключать вещание этих телеканалов.
Действия России на территории Украины дают достаточно оснований для вывода, что Москва подстрекает к геноциду и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра New Lines Institute for Strategy and Policy и канадского Центра по правам человека имени Рауля Валленберга, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию документа.
Это первый независимый отчет о вероятном геноциде в Украине, подготовленный с начала войны. В его составлении участвовали более 30 ведущих юристов и экспертов в области исследования геноцида. Они указали, что Россия нарушила 2-ю и 3-ю статьи Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В качестве доказательств составители представили примеры массовых убийств мирных жителей, насильственных депортаций и антиукраинской риторики, используемой высшими должностными лицами России.
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ), в состав которой она входила до настоящего времени. Соответствующее решение принял Собор УПЦ, одновременно выразив несогласие с позицией, занятой патриархом Московским и всея Руси Кириллом относительно войны в Украине. "Собор осуждает войну как нарушение Божией заповеди "Не убий!" и выражает соболезнования всем, кто пострадал в войне", - говорится в постановлении, обнародованном на сайте УПЦ. Собор проходил 27 мая в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре Феофания в Киеве под председательством главы церкви митрополита Онуфрия.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с начала войны в Украине погиб 4031 мирный житель, включая почти 200 детей. Большинство из них были убиты с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, к примеру при обстреле из тяжелой артиллерии или авиаударах. При этом в УВКПЧ полагают, что реальное число, скорее всего, намного больше.
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