86-й день войны России против Украины: главные события

Одним из наиболее важных событий 86-го дня полномасштабного военного вторжения России в Украину, пятницы, 20 мая, стал полный переход Мариуполя под контроль российских войск. Российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты Украины, но, по данным украинской стороны, без особых успехов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить из независимых источников.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил в опубликованном в Telegram видеообращении, что приказ прекратить оборону города высшее военное руководство Украины дало ради сохранения жизни и здоровья военнослужащих гарнизона. Прокопенко отметил, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" получили помощь и были доставлены на подконтрольную Украине территорию.

После этого Минобороны РФ заявило, что над территорией "Азовстали" установлен полный контроль. По данным ведомства, 20 мая сдалась последняя группа бойцов батальона "Азов" - 531 человек. Всего с 16 мая в плен попали 2439 украинских военных, державших оборону "Азовстали". Подземные сооружения комбината перешли под контроль российских ВС.

Ранее на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что с "Азовстали" эвакуированы 177 мирных жителей, в том числе 85 женщин и 47 детей, им оказана медицинская и психологическая помощь. Накануне в российском ведомстве утверждали, что в плен сдались 1730 человек с "Азовстали".

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что выход украинских военных с территории "Азовстали" должен завершиться в ближайшее время. "На сегодня вывезены все гражданские, которые были заблокированы на заводе. Гражданских вывезли, медиков вывезли, вывезли тяжелораненых и раненых… Я думаю, в ближайшее время, даже не на днях, завершится вывоз всех", - заявил глава государства в эфире телемарафона.

Зеленский впервые рассказал о больших потерях среди летчиков в результате обороны Мариуполя - в отсутствие воздушных коридоров и при работе мощной российской ПВО.

По информации британской военной разведки, находящиеся в районе Мариуполя российские силы должны быть переукомплектованы и восстановлены, прежде чем их можно будет снова эффективно задействовать. "Если делать это тщательно, это может быть длительным процессом", - написало Минобороны Великобритании в Twitter. Однако, находясь под давлением, российское командование, по всей вероятности, быстро перебросит эти силы для усиления операций в Донбассе без надлежащей подготовки, что чревато их дальнейшим истощением, указывается далее.

Российские военные завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из драмтеатра в Мариуполе, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. "Техника убрана, зона открыта", – написал он, подчеркнув, что теперь будет невозможно узнать, сколько гражданских лиц были на самом деле убиты 16 марта ударом российской авиабомбы по театру, поскольку люди похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

Стороны отчитались о военной ситуации

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки российская армия нанесла авиаудары по 45 военным объектам в Украине, поразив, в частности, семь складов боеприпасов и горючего и уничтожив, среди прочего, радиолокатор подсвета и наведения комплекса С-300 под Харьковом. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что в результате авиаударов убиты более 280 украинских военнослужащих, выведены из строя 59 единиц военной техники. По его словам, российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях.

В Минобороны Украины рассказали об обострении ситуации на фронте. По словам представителя ведомства Александра Мотузяника, ситуация российско-украинской войны остается напряженной и имеет признаки дальнейшего обострения. Он отметил, что российские войска ведут интенсивный огонь вдоль всей линии столкновения, а также пытаются бить артиллерией вглубь обороны украинских войск в двух направлениях – Донецком и Славянском. Мотузяник добавил, что российские войска определяют новые рубежи запуска ракет по территории Украины.

В своей вечерней сводке украинский Генштаб также указывает, что российские войска продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне и обстрелы вдоль линии столкновения и в глубине обороны в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

К северу от Харькова, а также к югу и юго-западу от Изюма совершены артобстрелы и авиаудары по украинским позициям. По имеющейся информации, в районе Яремовки противник пытается навести понтонную переправу через Северский Донец.

В Донецком направлении армия РФ пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях, но, по данным руководства ВСУ, безуспешно.

В Чернобаевку Херсонской области российские войска перебросили около 130 единиц военной техники в рамках комплектования понесших потери подразделений, сообщил украинский Генштаб.

Обстрелы в Луганской области

Утром глава областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что за день погибли 12 человек в Северодонецке, еще один - в Горной общине. "Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как в Нирково - пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом - шесть, во Врубовке - три, еще три - в Рубежном. Невозможно счесть повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия", - указал Гайдай, отметив в то же время, что россияне не имели успеха при штурме Северодонецка и отступили, понеся потери в личном составе.

Позднее Гайдай сообщил о трех погибших в результате утреннего обстрела школы в Северодонецке.

Российские военные нанесли удар двумя ракетами по городу Лозовая в Харьковской области. Одну из них сбили силы ПВО, вторая попала в здание в центре города. Пострадали минимум семь человек, среди которых 11-летний ребенок.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в городе началось строительство; в результате военных действий в городе уничтожено 30 процентов жилого фонда.

Новые доказательства убийств военными РФ в Буче

Газета The New York Times опубликовала новые доказательства убийств российскими военными жителей Бучи. На публикуемых кадрах видеозаписей видно, как двое военных РФ ведут в здание, превращенное ими в базу, девятерых пленных членов украинской теробороны, один из которых одет в яркую синюю кофту. NYT поговорила со свидетелями, которые слышали после описанного происшествия звуки выстрелов и утверждают, что захваченные так и не вернулись. Еще на одном видео, снятом дроном на следующий день, возле этого же здания видны трупы мужчин, рядом с ними - российские солдаты. Среди погибших - мужчина в узнаваемой синей кофте. Тела убитых пролежали во дворе здания месяц, отмечает The New York Times, публикуя в качестве доказательства сделанную с близкого расстояния фотографию, на которой видны тела расстрелянных, один из них - в синей кофте. Авторы расследования установили личности убитых.

По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, украинские правоохранители установили российского военного, отдававшего приказы убивать гражданских лиц в Киевской области. "Это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко - командир роты 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск с РФ в составе 35 общевойсковой армии", - написала Венедиктова в Facebook, указав, что без разрешения Литвиненко жители села Липовки Бучанского района не могли выйти из дома даже за водой.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в результате российского вторжения погибли не менее 232 детей, еще 427 детей получили ранения. В частности, один подросток погиб 18 мая в результате российского обстрела гражданской инфраструктуры Лимана Донецкой области, указывается в заявлении. В результате российских бомбардировок и обстрелов повреждено 1837 учебных заведений, 172 из них полностью разрушены.

За месяц работы специальная полицейская мобильная группа выявила в Киевской области 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных российскими военнослужащими, сообщила замглавы МВД Украины Екатерина Павличенко.

В Киевской области в основном закончено разминирование, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Помощь военная и финансовая

Первые 15 немецких зенитных самоходных установок "Гепард" Украина получит в июле этого года. Об этом было объявлено во время видеоконференции министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) и ее украинского коллеги Алексея Резникова. Пакет военной помощи также включает почти 60 000 единиц боеприпасов к ним, обучение украинских экипажей "Гепардов" на базах бундесвера, а также поставку еще 15 подобных установок в течение лета.

По данным Пентагона, в рамках нового пакета американской военной помощи на сумму 100 млн долларов Украине отправлены 18 155-миллиметровых гаубиц М777, тягачи к ним и 3 радара контрбатарейной борьбы.

The Washington Post указывает, что в рамках еще одного пакета помощи Киеву в размере 40 млрд долларов, который недавно одобрил американский Сенат, США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Большая семерка" (G7) договорилась выделить Украине дополнительную финансовую помощь в 19,8 млрд долл. Об этом было объявлено в итогам встречи министров финансов и глав центральных банков G7. Кроме того, через банки развития планируется оказать помощь украинским компаниям в размере 3,4 млрд долл.

В рамках программы помощи объемом 1,2 млрд евро Украина получила второй транш экстренной макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро, заявил Минфин в Киеве. Первый транш на такую же сумму был получен Киевом в марте.

Из целевого фонда Всемирного банка Украина получила на политику развития в сфере экономического восстановления страны очередную часть гранта в сумме 504 млн евро. В государственный бюджет поступили средства от США (500 млн долларов) и Великобритании (24 млн фунтов стерлингов). Они будут направлены на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, на поддержку внутренне перемещенных лиц.

Для мер по защите украинских АЭС, пострадавших от нападений со стороны российских сил, Япония предоставит МАГАТЭ 2 млн евро. Об этом глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил после встречи в Токио с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Новые санкции

МИД Канады объявил, что Оттава ввела санкции против 14 физических лиц из России. Среди попавших под санкции - глава РЖД Олег Белозеров, экс-глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин и его сын автогонщик Никита Мазепин. Кроме того, запрещен ввоз в Канаду из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники. С начала войны Канада ввела санкции против почти 1000 физических и юридических лиц из РФ, Украины и Беларуси.

Оказавшийся под угрозой введения европейских санкций бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) и исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг (Matthias Warnig) сообщили о выходе из совета директоров "Роснефти", а точнее о невозможности продления своих полномочий в этом органе российского нефтяного концерна.

Власти США и генсек ООН Антониу Гутерриш рассматривают варианты временного снятия санкции с белорусских производителей удобрений, если официальный Минск поможет с экспортом зерна из Украины в Евросоюз, пишет The Wall Street Journal. Санкции предлагается отменить на полгода в обмен на то, что украинское зерно будет доставляться через Беларусь по железной дороге в литовскую Клайпеду. Гутерриш также пытается договориться о создании морского коридора для экспорта зерна из Украины. Для этого ООН ведет переговоры с Москвой, Анкарой и Киевом, указывает WSJ.

Страны "большой семерки" (G7) считают необходимым, чтобы в рамках усилий по ослаблению российской экономики был создан картель покупателей российской нефти для определения потенциального предела цен на российскую нефть на мировых рынках. Об этом со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен пишет американская газета The Wall Street Journal.

Смотрите также:

Война в Украине - 20.05.2022 ХХXL-вышиванка в Кембридже. Далее в фотохронике войны в Украине от 20 мая - разрушения в Великой Костромке и Мерефе, Харьковское метро готовится восстановить работу, могила оккупанта, сон танкиста, граффити с российским кораблем в Запорожье, как прошел День вышиванки в разных странах мира и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 20.05.2022 Мальчишка на подбитом российском танке в Киевской области. Уничтоженную технику убрали еще не везде.

Война в Украине - 20.05.2022 Житель села Великая Костромка Днепропетровской области играет на пианино около дома, пострадавшего в результате российского обстрела.

Война в Украине - 20.05.2022 Жительница села Великая Костромка собирает уцелевшие вещи внутри разрушенного дома.

Война в Украине - 20.05.2022 Разрушенная школа в городе Мерефа Харьковской области.

Война в Украине - 20.05.2022 Школьное здание сверху. 17 мая в Мерефе было повреждено около 30 домов.

Война в Украине - 20.05.2022 Котельная в Харькове, в которую 19 мая попал российский снаряд.

Война в Украине - 20.05.2022 Как заявили власти города, здание котельной подлежит реконструкции с нуля.

Война в Украине - 20.05.2022 Некоторые жители Харькова с самого начала войны живут на станциях метро и до сих пор остаются там, хотя обстрелов стало меньше.

Война в Украине - 20.05.2022 Сейчас людей просят постепенно покидать станции. Кому некуда больше идти, власти ищут временное жилье.

Война в Украине - 20.05.2022 В горсовете Харькова сообщили о начале подготовительных работ для восстановления движения поездов.

Война в Украине - 20.05.2022 Снимки из Харьковского (и Киевского) метрополитена уже стали частью истории этой все еще продолжающейся войны.

Война в Украине - 20.05.2022 Уничтоженный российский танк около села Малая Рогань под Харьковом.

Война в Украине - 20.05.2022 Жители Малой Рогани около места эксгумации тел российских солдат из временных захоронений.

Война в Украине - 20.05.2022 "Тут похоронен российский оккупант…" - сведения о погибшем солдате около временного захоронения в Малой Рогани.

Война в Украине - 20.05.2022 Воронки от взрывов на поле около Малой Рогани.

Война в Украине - 20.05.2022 Украинский танк в лесу на линии обороны где-то в Донецкой области.

Война в Украине - 20.05.2022 Танкист Александр отдыхает в спальном мешке на замаскированной позиции ВСУ.

Война в Украине - 20.05.2022 Служащие Национальной гвардии Украины в Закарпатье отрабатывают действия по эвакуации раненых товарищей.

Война в Украине - 20.05.2022 Участники тренинга и инструктор во время практических занятий в Закарпатье.

Война в Украине - 20.05.2022 Почти готовое граффити по мотивам почтовой марки с российским военным кораблем в Запорожье.

Война в Украине - 20.05.2022 Завершим фотохронику кадрами, сделанными по случаю Дня вышиванки, в котором 19 мая приняла участие, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Война в Украине - 20.05.2022 Футболка с традиционным узором и значок в виде флага Украины на акции в День вышиванки в Киеве.

Война в Украине - 20.05.2022 Участники акции в День вышиванки в польском Кракове.

Война в Украине - 20.05.2022 Организаторы празднования в Кембридже - те самые, которые держат огромную вышиванку на первом кадре этой фотохроники.

Война в Украине - 20.05.2022 Владимир Зеленский выбрал вышиванку цвета хаки с узорами в тонах военного времени. Автор: Николай Пермяков