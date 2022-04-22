58-й день войны России против Украины: главные события

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Россия назвала выход к Приднестровью одной из целей второго этапа войны. Глава Евросовета Мишель призвал Путина открыть гуманитарные коридоры из осажденных городов Украины.
На 58-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии.
Министерство обороны России сообщило о нанесении десятков новых ударов по целям в Харьковской и Донецкой областях. Под контроль российской армии перешел арсенал ВСУ в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов. "Специалисты инженерных войск Вооруженных сил РФ взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области", - заявили в российском военном ведомстве.
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о продолжающейся блокировке Харькова и активизации российского штурма на донецком и таврическом направлениях в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Марьинка. Продолжались оборонительные бои по направлению населенных пунктов Новтошковское и Попасная.
По данным Генштаба ВСУ, российские военные сосредоточили 25 батальонно-тактических групп на изюмском направлении, войска РФ предпринимают попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы и вышли на северные окраины Дибровного, пытаясь закрепиться на достигнутом рубеже.
Командование Центрального военного округа России назвало выход к Приднестровью одной из целей второго этапа войны в Украине. "Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - сказал исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев. Кроме того, контроль над Донбассом и Южной Украиной "позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики", отметил он. Министерство обороны Украины заявляет, что российский план по установке контроля над восточной и южной Украиной является "империализмом".
Войска самопровозглашенной "Луганской народной республики" контролируют до 90 процентов территории Луганской области Украины, заявил представитель Народной милиции "ЛНР" Иван Филипоненко.
"Народная милиция" так называемой "ДНР" сообщила о взятии под контроль телецентра в Мариуполе. Вещание будет вестись на юг "республики" и на территорию Запорожской области, заявили сепаратисты. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль российской армии. Госдепартамент США, со своей стороны, заявил, что украинские силы продолжают защищать Мариуполь.
Минобороны РФ вновь призвало защитников металлургического комбината "Азовсталь" сложить оружие и сдаться. "Россия готова в любой момент ввести "режим тишины" на территории мариупольского завода "Азовсталь" и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ", - заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.
Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и настоятельно призвал его "предоставить немедленный гуманитарный доступ и безопасный коридор из Мариуполя и других городов в осаде, тем более по случаю православной Пасхи".
Прокремлевское издание Readovka сообщила в своей группе "ВКонтакте" о гибели в Украине 13414 российских военных и еще семи тысячах пропавших без вести. Readovka утверждала также, что на затонувшем крейсере "Москва" погибли 116 человек, а более 100 пропали без вести. Издание ссылалось на "закрытый брифинг Минобороны РФ". Позже публикация была удалена, но ее копия сохранилась в вебархиве. Утром 22 апреля издание сообщило, что его аккаунт во "ВКонтакте" был взломан.
Территорию Донецкой области, контролируемую украинскими властями, покинуло почти три четверти населения, сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. По его данным, в настоящее время там осталось около 430 тысяч человек. До начала российского вторжения 24 февраля в Донецкой области постоянно проживали 1,67 млн человек.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), война в Украине значительно усугубила положение беженцев во всем мире. "Конфликт привел к дальнейшему ухудшению положения многих из примерно 84 млн перемещенных лиц на Земле на фоне дефицита и значительного подорожания продуктов питания во всем мире", - сообщил исполняющий обязанности руководителя отделения UNHCR в Германии Роланд Банк (Roland Bank).
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала в Буче убийства 50 мирных жителей. "Российские вооруженные силы беспорядочно обстреливают и бомбят населенные пункты, убивая мирных жителей и разрушая больницы, школы и другую гражданскую инфраструктуру. Это действия, которые могут быть приравнены к военным преступлениям", - сказала представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани.
На восстановление Украины после войны потребуются около 600 млрд долларов (553 млрд евро). Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в Вашингтоне в формате круглого стола, организованного в рамках весенних сессий Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Всемирный банк выделил Украине грант 88,5 млн евро. Грантовые средства будут направлены из целевого фонда доноров в рамках программы второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.
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