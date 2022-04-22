58-й день войны России против Украины: главные события

На 58-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии.

Министерство обороны России сообщило о нанесении десятков новых ударов по целям в Харьковской и Донецкой областях. Под контроль российской армии перешел арсенал ВСУ в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов. "Специалисты инженерных войск Вооруженных сил РФ взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области", - заявили в российском военном ведомстве.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о продолжающейся блокировке Харькова и активизации российского штурма на донецком и таврическом направлениях в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Марьинка. Продолжались оборонительные бои по направлению населенных пунктов Новтошковское и Попасная.

По данным Генштаба ВСУ, российские военные сосредоточили 25 батальонно-тактических групп на изюмском направлении, войска РФ предпринимают попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы и вышли на северные окраины Дибровного, пытаясь закрепиться на достигнутом рубеже.

Выход к Приднестровью - одна из целей России в Украине

Командование Центрального военного округа России назвало выход к Приднестровью одной из целей второго этапа войны в Украине. "Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - сказал исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев. Кроме того, контроль над Донбассом и Южной Украиной "позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики", отметил он. Министерство обороны Украины заявляет, что российский план по установке контроля над восточной и южной Украиной является "империализмом".

Войска самопровозглашенной "Луганской народной республики" контролируют до 90 процентов территории Луганской области Украины, заявил представитель Народной милиции "ЛНР" Иван Филипоненко.

Ситуация в Мариуполе

"Народная милиция" так называемой "ДНР" сообщила о взятии под контроль телецентра в Мариуполе. Вещание будет вестись на юг "республики" и на территорию Запорожской области, заявили сепаратисты. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль российской армии. Госдепартамент США, со своей стороны, заявил, что украинские силы продолжают защищать Мариуполь.

Минобороны РФ вновь призвало защитников металлургического комбината "Азовсталь" сложить оружие и сдаться. "Россия готова в любой момент ввести "режим тишины" на территории мариупольского завода "Азовсталь" и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ", - заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и настоятельно призвал его "предоставить немедленный гуманитарный доступ и безопасный коридор из Мариуполя и других городов в осаде, тем более по случаю православной Пасхи".

Данные о российских потерях

Прокремлевское издание Readovka сообщила в своей группе "ВКонтакте" о гибели в Украине 13414 российских военных и еще семи тысячах пропавших без вести. Readovka утверждала также, что на затонувшем крейсере "Москва" погибли 116 человек, а более 100 пропали без вести. Издание ссылалось на "закрытый брифинг Минобороны РФ". Позже публикация была удалена, но ее копия сохранилась в вебархиве. Утром 22 апреля издание сообщило, что его аккаунт во "ВКонтакте" был взломан.

Ситуация с беженцами

Территорию Донецкой области, контролируемую украинскими властями, покинуло почти три четверти населения, сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. По его данным, в настоящее время там осталось около 430 тысяч человек. До начала российского вторжения 24 февраля в Донецкой области постоянно проживали 1,67 млн человек.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), война в Украине значительно усугубила положение беженцев во всем мире. "Конфликт привел к дальнейшему ухудшению положения многих из примерно 84 млн перемещенных лиц на Земле на фоне дефицита и значительного подорожания продуктов питания во всем мире", - сообщил исполняющий обязанности руководителя отделения UNHCR в Германии Роланд Банк (Roland Bank).

Военные преступления

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала в Буче убийства 50 мирных жителей. "Российские вооруженные силы беспорядочно обстреливают и бомбят населенные пункты, убивая мирных жителей и разрушая больницы, школы и другую гражданскую инфраструктуру. Это действия, которые могут быть приравнены к военным преступлениям", - сказала представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Средства на восстановление Украины

На восстановление Украины после войны потребуются около 600 млрд долларов (553 млрд евро). Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в Вашингтоне в формате круглого стола, организованного в рамках весенних сессий Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Всемирный банк выделил Украине грант 88,5 млн евро. Грантовые средства будут направлены из целевого фонда доноров в рамках программы второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.

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