53-й день войны России против Украины: главные события

На 53-й день войны России против Украины - в воскресенье, 17 апреля, - российские войска продолжили стягиваться на восток Украины и наносить удары по городам и населенным пунктам в ряде украинских регионов. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются армии РФ и силам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

В СМИ появляются сообщения о погибших на крейсере "Москва" моряках

"Новая газета Европа" 17 апреля опубликовала монолог матери срочника. По ее словам, ее сын служил на крейсере "Москва", он рассказал ей, что после попадания в крейсер ракет "погибло порядка сорока человек", "очень много раненых" и "несколько человек пропали без вести". "Раненые, в основном, с оторванными конечностями, потому что были такие взрывы - и то, что сдетонировало, и то, что попали ракеты", - говорится в сообщении.

В тот же день пользователь "ВКонтакте" Дмитрий Шкребец написал, что его сын - Егор, который был срочником на крейсере, пропал без вести. Он считает, что сын погиб и просит распространить его историю, "чтобы подонки не замяли эту страшную трагедию". Подобную историю рассказывает и издание "Агентство" о солдате-срочнике Марке Тарасове: он также служил на крейсере и числится пропавшим без вести. Украинский проект "Схемы" ранее, 16 апреля, писал о гибели мичмана крейсера Ивана Вахрешева со ссылкой на его жену.

Минобороны России утверждает, что экипаж ракетного крейсера "Москва" был полностью эвакуирован. Корабль 14 апреля затонул в Черном море: по версии России - из-за взорвавшегося боекомплекта,по версии Украины - из-за поражения ракетами "Нептун".

Психологи сообщают о публичных групповых изнасилованиях в Украине

"Российские военные любят, по рассказам очевидцев, насиловать публично. Одну 20-летнюю девушку насиловали трое прямо на улице. Мама девушки выбежала на улицу, чтобы помочь, но дочка кричала - останься дома, чтобы тебя не трогали, я справлюсь", - рассказала изданию "Холод" 17 апреля психолог Александра Квитко, которая работает на горячей линии при омбудсмене Украины.

О том же явлении говорится в публикации "Медиазоны". Издание поговорило с психологом Екатериной Галянт, она сейчас, в частности, работает с тремя девушками 16. 17 и 20 лет, которые рассказали об изнасиловании российскими солдатами. "Если говорить про девочек - все было единоразово, но это были групповые насилования. И чем больше девочки сопротивлялись, тем больше солдаты были… ну, вот этой девочке же выбили зубы, и она сказала, что так кричала и пыталась или лица им расцарапать, и что-то сделать. Но против пятерых мужчин девочка 16-летняя….", - рассказала психолог.

Зеленский: Украина не отдаст восточные территории ради окончания войны

Украина не отдаст восточные территории ради прекращения войны, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью CNN. Украина будет сражаться с Россией на Донбассе, это столкновение станет решающим, сказал украинский президент. Он добавил, что российская армия может снова попытаться захватить Киев, если ей удастся взять под контроль Донбасс.

Украина заполнила анкету для статуса кандидата на вступление в ЕС

Украинская сторона заполнила опросник, необходимый для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона. Президент Украины Владимир Зеленский получил эту анкету во время визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Киев.

Бельгия и Эстония запретили вход в порты судам под флагами РФ

Бельгия и Эстония перестали пускать суда под российскими флагами в свои порты. Запрет вступил в силу в воскресенье, сообщают бельгийский телеканал RTBF и национальное телерадиовещание Эстонии ERR. Ранее аналогичные меры приняли Болгария, Италия и Румыния.



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