 Опрос: половине россиян - все равно, что Manizha будет представлять РФ на ″Евровидении″ | Новости из Германии о России | DW | 09.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Опрос: половине россиян - все равно, что Manizha будет представлять РФ на "Евровидении"

Как следует из опроса "Левада-центра", решение отправить Manizha на "Евровидение" наиболее положительно воспринимает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Манижа Сангин

Манижа Сангин

Около 50 процентов респондентов "безразлично" то, что Россию на  международном песенном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае будет представлять российская певица, уроженка Душанбе Манижа Сангин, выступающая под псевдонимом Manizha. Это следует из результатов опроса, обнародованных в пятницу, 9 апреля, исследовательской организацией "Левада-центр".

При этом 18 процентов отнеслись к выбору скорее отрицательно, 13 процентов - скорее положительно. Еще около 17 процентов ничего об этом решении не слышали.

Наиболее положительно настроена молодежь

Единственная возрастная группа, где доля положительных оценок (20 процентов) превышает долю отрицательных (15 процентов), - участники опроса в возрасте 18-24 лет.

Хуже всего решение отправить Манижу Сангин на конкурс восприняли респонденты от 55 лет и старше (12 процентов - скорее положительно против 22 процентов - скорее отрицательно).

"Manizha хорошо поет"

Среди тех, кто положительно относится к тому, что Manizha будет представлять Россию на Евровидении, треть (34 процента) объясняют это тем, что певица хорошо поет. Еще 14 процентов выделяют другие ее личные качества: харизму, талант. Около 13 процентов поддерживают исполнительницу в связи с тем, что она подверглась травле по национальному признаку, и разделяют представление о России как о многонациональной стране. Еще 12 процентов объясняют свое положительное отношение тем, что именно она была выбрана для участия в конкурсе.

Манижа Сангин - певица, музыкант, автор и исполнитель, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда "Подари жизнь", с 2020 посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Известна своими музыкальными видео-коллажами в Instagram.

Manizha рассказала о травле

Сама Manizha в недавних интервью рассказывала, что после решения отправить ее на конкурс подверглась травле и начала получать угрозы. "Вам может не нравиться мой голос, моя песня. Но, если я не нравлюсь вам, потому что я родилась в Таджикистане, это сложно (принять. - Ред.)", - сказала исполнительница.

Конкурентами Manizha в ходе отбора на Первом канале были участник проекта "Голос" Антон Беляев и его группа Therr Maitz с песней The Future Is Bright ("Светлое будущее") и дуэт "2Маши" (Мария Зайцева и Мария Шейх) с композицией Bitter Words ("Горькие слова").

Россию впервые за 12 лет представляет исполнительница с песней на русском языке. Речь идет о композиции "Русская женщина" (Russian woman). В 2009 году от РФ вступала заслуженная артистка Украины Анастия Приходько с песней "Мамо" на русском и украинском.

В этом году 65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под девизом "Откройся".

Смотрите также:

  • Джонни Логан дважды обеспечивал победу Ирландии

    Рекорды песенного конкурса "Евровидение"

    Самая успешная страна: вопрос счета

    Наибольшее число побед на счету Ирландии: страна семь раз занимала первое место, а Дублин семь раз становился местом проведения финала. На втором месте - Швеция (шесть побед). На третьей строчке по числу побед оказались сразу три страны - Великобритания, Франция, Люксембург (пять первых мест). Россия становилась победителем один раз, Украина и Германия - по два раза каждая.

  • Александр Рыбак

    Рекорды песенного конкурса "Евровидение"

    Самый "признанный" победитель

    Ситуация, когда всем, ну просто всем ясно - "Это лидер!" - на "Евровидении" случается не так уж часто. Но случается! Самым уверенным победителем за всю историю конкурса стал в 2009 году в Москве Александр Рыбак, представлявший Норвегию и набравший 367 пунктов - почти в два раза больше, чем ближайшая конкурентка, занявшая второе место исландка Йоханна.

  • Маргарет Бергер защищала честь Норвегии в 2013 году в Мальмё - и заняла четвертое место.

    Рекорды песенного конкурса "Евровидение"

    Рекорд по числу последних мест…

    …принадлежит Норвегии! Скандинавская страна и ветеран "Евровидения", Норвегия не только три раза одерживала победу, но и 11 раз оказывалась на последнем месте. В 1970 году Норвегия (вместе с соседями Швецией и Финляндией, а также Австрией и Португалией) бойкотировала конкурс в знак протеста против системы подсчета голосов (на снимке - Маргарет Бергер, завоевавшая четвертое место в 2013 году).

  • Немного мира - пацифистский гимн в исполнении Николь

    Рекорды песенного конкурса "Евровидение"

    Рекорд по числу участий

    …а именно, 60 - на счету Германии! Страна пропустила лишь один конкурс, в 1996 году, когда певец Леон (Leon) не убедил международное жюри и не был допущен к участию в финале. Немцы 34 раза прорывались в топ-десятку, но побеждали лишь дважды: в 1982 году первое место заняла 17-летняя Николь (Nicole) с песней "Немного мира" (фото), в 2010 году победа досталась 19-летней Лене (Lena Meyer-Landrut).

  • Ветеран Евровидения Фуд Леклерк

    Рекорды песенного конкурса "Евровидение"

    "Примелькавшиеся лица" конкурса

    Для большинства участников "Евровидения" конкурс становится пусть и ярким, но единичным явлением в их биографии. Но некоторые исполнители пытались штурмовать "песенный Олимп" по два, три, а то и четыре раза! Так, бельгийский певец Фуд Леклерк принимал участие в конкурсе в 1956, 1958, 1960 и 1962 годах. В последний раз он поставил рекорд: первым за всю историю "Евровидения" получил ноль пунктов!

  • Композитор Ральф Зигель

    Рекорды песенного конкурса "Евровидение"

    Ральф Зигель: "композитор-рецидивист"

    Феномен "Евровидения" - немецкий композитор Ральф Зигель (Ralph Siegel). Песни Зигеля участвовали в конкурсе 24 раза! С разной степенью успеха: его перу принадлежит как песня-победитель 1982 года "Немного мира" или легендарный "Чингисхан" в 1979 году, так и целый ряд провальных номеров последних лет. Например, "Maybe", с которым Валентина Монетта (Сан-Марино) заняла в 2014 году 24-е место.

  • Не хуже многих: поющий индюк Дастин

    Рекорды песенного конкурса "Евровидение"

    Чемпионы по чудачествам

    Чего только мы не видели на сцене "Евровидения": и косматые монстры "Lordi", и Верка Сердючка со звездой на голове, не говоря уже о бородатой красавице Кончите Вурст… И все-таки чемпионом по абсурдности выступления следует признать поющего индюка Дастина, кривлявшегося под техно-ритмы в 2008 году от имени Ирландии. Истинные поклонники "Евровидения" сочли это плевком в их трепетные души.

  • Дима Билан на Eurovision Song Contest в Белграде

    Рекорды песенного конкурса "Евровидение"

    Рекордное число участников

    Сегодня трудно в это поверить, но в первом конкурсе в 1956 году принимало участие всего семь стран! В 2008 году в Белграде, где победу одержал Дима Билан, их было 43. Рекорд повторили в 2011 году в Дюссельдорфе. И это могло бы произойти и в Стокгольме, если бы меньше, чем за месяц до финала, Румынию не сняли бы за неуплату.

  • Эмиль Рамзауэр

    Рекорды песенного конкурса "Евровидение"

    "Евровидению" все возрасты покорны

    Самым юным участником "Евровидения" считается мальчик Жан-Жак, участвовавший в конкурсе 1969 года в неполные 12 лет с песней "Маман, маман". Самой молодой победительницей стала в 1986 году тринадцатилетняя бельгийка Сандра Ким. Самым старшим участником конкурса считается "дедушка Эмиль". Швейцарец Эмиль Рамзауэр рискнул дебютировать в 95 лет, но дальше национального полуфинала не прошел.

    Автор: Анастасия Буцко


Смотреть видео 07:31

Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля

Аудио- и видеофайлы по теме

Путин против интернета. Свой путь на Евровидение. Санкции от Байдена - "Заповедник", выпуск 161,  

Евровидение-2019: какие шансы у Лазарева на победу  

Также по теме

Russland Sängerin Manizha beim Usadba Jazz Festival

Совет Федерации озаботился российской песней на "Евровидении" 31.03.2021

"Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред", - охарактеризовала содержание песни "Русская женщина", с которой выступит на "Евровидение" певица Manizha, спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Tadschikistan l Popsängerin Manizha

Россию на "Евровидении" представит певица Manizha 08.03.2021

Российская певица, уроженка Душанбе Манижа Сангин выступит на 65-м конкурсе "Евровидения" в Роттердаме. Россию впервые за 12 лет представит исполнительница с песней на русском языке.

Ukraine Eurovision Song Contest 2017

Белорусские музыканты хотят принять участие в "Евровидении" как гости 06.04.2021

Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам "Евровидения" дать группам NaviBand и VAL возможность выступить в антракте конкурса.

Реклама

Самые читаемые

Меркель призвала Путина отвести войска от границы с Украиной  

Загнать в минус. Новая тактика властей Беларуси против критиков Лукашенко?  

Древнейшая деревянная скульптура в мире оказалась еще более старой  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW