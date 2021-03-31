Опрос: половине россиян - все равно, что Manizha будет представлять РФ на "Евровидении"

Около 50 процентов респондентов "безразлично" то, что Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае будет представлять российская певица, уроженка Душанбе Манижа Сангин, выступающая под псевдонимом Manizha. Это следует из результатов опроса, обнародованных в пятницу, 9 апреля, исследовательской организацией "Левада-центр".

При этом 18 процентов отнеслись к выбору скорее отрицательно, 13 процентов - скорее положительно. Еще около 17 процентов ничего об этом решении не слышали.

Наиболее положительно настроена молодежь

Единственная возрастная группа, где доля положительных оценок (20 процентов) превышает долю отрицательных (15 процентов), - участники опроса в возрасте 18-24 лет.

Хуже всего решение отправить Манижу Сангин на конкурс восприняли респонденты от 55 лет и старше (12 процентов - скорее положительно против 22 процентов - скорее отрицательно).

"Manizha хорошо поет"

Среди тех, кто положительно относится к тому, что Manizha будет представлять Россию на Евровидении, треть (34 процента) объясняют это тем, что певица хорошо поет. Еще 14 процентов выделяют другие ее личные качества: харизму, талант. Около 13 процентов поддерживают исполнительницу в связи с тем, что она подверглась травле по национальному признаку, и разделяют представление о России как о многонациональной стране. Еще 12 процентов объясняют свое положительное отношение тем, что именно она была выбрана для участия в конкурсе.

Манижа Сангин - певица, музыкант, автор и исполнитель, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда "Подари жизнь", с 2020 посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Известна своими музыкальными видео-коллажами в Instagram.

Manizha рассказала о травле

Сама Manizha в недавних интервью рассказывала, что после решения отправить ее на конкурс подверглась травле и начала получать угрозы. "Вам может не нравиться мой голос, моя песня. Но, если я не нравлюсь вам, потому что я родилась в Таджикистане, это сложно (принять. - Ред.)", - сказала исполнительница.

Конкурентами Manizha в ходе отбора на Первом канале были участник проекта "Голос" Антон Беляев и его группа Therr Maitz с песней The Future Is Bright ("Светлое будущее") и дуэт "2Маши" (Мария Зайцева и Мария Шейх) с композицией Bitter Words ("Горькие слова").

Россию впервые за 12 лет представляет исполнительница с песней на русском языке. Речь идет о композиции "Русская женщина" (Russian woman). В 2009 году от РФ вступала заслуженная артистка Украины Анастия Приходько с песней "Мамо" на русском и украинском.

В этом году 65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под девизом "Откройся".

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