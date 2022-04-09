45-й день войны России против Украины: главные события

На 45-й день войны, начатой Россией против Украины, - в субботу, 9 апреля, - российские войска продолжали наносить удары по городам и другим населенным пунктам в ряде регионов Украины. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить из независимых источников.

Диппредставительство ЕС в Украине вернулось в Киев

В Киеве возобновляет работу дипломатическое представительство Европейского Союза в Украине. Это позволит улучшить взаимодействие Евросоюза с украинскими властями, объяснил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, накануне посетивший Украину. После вторжения России в соседнюю страну представительство ЕС в Украине было временно перемещено в польский город Жешув.

Украина прекратила торговые отношения с Россией

Кабинет министров Украины юридически закрепил решение о прекращении торговых отношений с РФ. Это означает ежегодную блокировку валютных поступлений России как минимум на 6 млрд долларов США (5,5 млрд евро), заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Обмен пленными

Киев и Москва сообщили об обмене пленными. По данным украинского вице-премьера Ирины Верещук, в Украину вернулись 12 военнослужащих и 14 гражданских лиц, включая 10 женщин. Она не уточнила, где состоялся обмен, и сколько российских военных было передано РФ. В то же время уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что был произведен обмен дальнобойщиками: домой вернулись 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси.

Британский премьер посетил Киев

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Официальный Лондон не анонсировал эту поездку. Глава британского правительства заявил о предоставлении Киеву 120 бронемашин и новых противокорабельных ракетных систем. Кроме того, Великобритания намерена выделить Украине дополнительные 384 млн фунтов стерлингов (460 млн евро) через Всемирный банк.

ЕС назвал обстрел вокзала Краматорска военным преступлением РФ

Европейский Союз назвал военным преступлением ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, где в результате более 50 ожидавших эвакуации мирных жителей погибли, еще десятки были ранены. ЕС обвинил Россию в атаке на транспортный узел. "Неприкрытые попытки скрыть ответственность России за это и другие преступления с помощью дезинформации и манипуляций со СМИ неприемлемы", - подчеркнул официальный представитель ЕС по внешней политике.

Агентство S&P Global Ratings понизило рейтинги РФ

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги России в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт). Рейтинги понижены после того, как Минфин РФ осуществил выплаты в рублях по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы.

Доноры собрали 9,1 млрд евро для украинских беженцев

Владимир Зеленский обращается к участникам конференции

В Варшаве состоялась конференция доноров Stand Up For Ukraine, в рамках которой было собрано 9,1 млрд евро в помощь беженцам из Украины. Еще один миллиард в виде ссуды обязался предоставить Европейский банк реконструкции и развития. Из общей суммы 1,8 млрд предназначены для внутренне перемещенных лиц, а 8,3 млрд евро - для беженцев в прифронтовых государствах-членах Евросоюза и Молдове. Средства будут переданы на проекты ООН и местных профильных организаций.

Эвакуированы тысячи человек

За сутки по гуманитарным коридорам были эвакуированы 4532 человека, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. В частности, в Запорожье как на личном транспорте, так и на автобусах прибыли жители Мариуполя, Пологов, Васильевки, Бердянска, Токмака, Мелитополя и Энергодара. Кроме того, из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.

По данным российских властей, за сутки "из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 26 676 человек". Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Сгоревшие дома, обрушившиеся фасады, выбитые окна, следы от снарядов… После войны в Украине предстоит ремонтировать и восстанавливать не только жилые здания, школы, больницы, театры. Здесь мы собрали фотографии пострадавших храмов, опубликованные информационными агентствами за время, прошедшее после начала крупномасштабных боевых действий. Купол церкви в селе Лукьяновка Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Часовня мученицы Татьяны на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. По данным ЮНЕСКО, опубликованным в начале апреля, за время войны в Украине уже были повреждены не менее 29 религиозных учреждений, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Разрушенный купол церкви в селе Ясногородка Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Поврежденный иконостас и другие последствия обстрела внутри храма в Ясногородке.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Отец Роман около своей сельской церкви в Ясногородке.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм святителя Николая Чудотворца в городе Волноваха Донецкой области, 12 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Свято-Преображенский храм в Волновахе, 29 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радосте" в Волновахе, 29 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Протоиерей Михаил Питницкий, 36 лет, из Северодонецка в Луганской области, служивший в Святогорской лавре, на вокзале в Кракове вместе с семьей ожидает поезд в Будапешт, 15 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Анна Питницкая, 32 года, показывает на мобильном телефоне фотографии повреждений в Святогорской лавре в Луганской области. Здания и помещения монастыря пострадали в результате авиационного налета 12 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Свято-Покровская церковь в городе Малин Житомирской области. Снаряд разорвался радом с этим храмом 6 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм в селе Рудницкое в Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Пострадавший в ходе военных действий Свято-Михайловский собор в Мариуполе.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Церковь Преображения Господня в Харькове. Автор: Николай Пермяков



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