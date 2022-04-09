45-й день войны России против Украины: главные события

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Мировые доноры собрали 9,1 млрд евро в помощь украинским беженцам. Великобритания направит Украине оружие и бронетехнику. ЕС назвал военным преступлением РФ ракетный обстрел вокзала в Краматорске.
На 45-й день войны, начатой Россией против Украины, - в субботу, 9 апреля, - российские войска продолжали наносить удары по городам и другим населенным пунктам в ряде регионов Украины. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить из независимых источников.
В Киеве возобновляет работу дипломатическое представительство Европейского Союза в Украине. Это позволит улучшить взаимодействие Евросоюза с украинскими властями, объяснил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, накануне посетивший Украину. После вторжения России в соседнюю страну представительство ЕС в Украине было временно перемещено в польский город Жешув.
Кабинет министров Украины юридически закрепил решение о прекращении торговых отношений с РФ. Это означает ежегодную блокировку валютных поступлений России как минимум на 6 млрд долларов США (5,5 млрд евро), заявила министр экономики Юлия Свириденко.
Киев и Москва сообщили об обмене пленными. По данным украинского вице-премьера Ирины Верещук, в Украину вернулись 12 военнослужащих и 14 гражданских лиц, включая 10 женщин. Она не уточнила, где состоялся обмен, и сколько российских военных было передано РФ. В то же время уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что был произведен обмен дальнобойщиками: домой вернулись 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Официальный Лондон не анонсировал эту поездку. Глава британского правительства заявил о предоставлении Киеву 120 бронемашин и новых противокорабельных ракетных систем. Кроме того, Великобритания намерена выделить Украине дополнительные 384 млн фунтов стерлингов (460 млн евро) через Всемирный банк.
Европейский Союз назвал военным преступлением ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, где в результате более 50 ожидавших эвакуации мирных жителей погибли, еще десятки были ранены. ЕС обвинил Россию в атаке на транспортный узел. "Неприкрытые попытки скрыть ответственность России за это и другие преступления с помощью дезинформации и манипуляций со СМИ неприемлемы", - подчеркнул официальный представитель ЕС по внешней политике.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги России в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт). Рейтинги понижены после того, как Минфин РФ осуществил выплаты в рублях по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы.
В Варшаве состоялась конференция доноров Stand Up For Ukraine, в рамках которой было собрано 9,1 млрд евро в помощь беженцам из Украины. Еще один миллиард в виде ссуды обязался предоставить Европейский банк реконструкции и развития. Из общей суммы 1,8 млрд предназначены для внутренне перемещенных лиц, а 8,3 млрд евро - для беженцев в прифронтовых государствах-членах Евросоюза и Молдове. Средства будут переданы на проекты ООН и местных профильных организаций.
За сутки по гуманитарным коридорам были эвакуированы 4532 человека, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. В частности, в Запорожье как на личном транспорте, так и на автобусах прибыли жители Мариуполя, Пологов, Васильевки, Бердянска, Токмака, Мелитополя и Энергодара. Кроме того, из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.
По данным российских властей, за сутки "из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 26 676 человек". Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Министры иностранных дел государств НАТО признали, что Украине следует срочно предоставить больше оружия на фоне готовящегося наступления РФ на Донбасс. О чем их просил Кулеба и как отреагировал Запад?
После отступления российских войск в разрушенной обстрелами Буче в пригороде Киева эксперты собирают тела погибших жителей и проводят разминирование территорий. Репортаж DW.