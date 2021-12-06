444 новогодние елки в квартире: немец побил мировой рекорд (фото)

Ринтельн ● Томас Еромин (Thomas Jeromin) из городка под названием Ринтельн в федеральной земле Нижняя Саксония обожает Рождество и установил в своей квартире 444 украшенные шариками и мишурой елки. Представитель Немецкого института рекордов (Rekord-Institut für Deutschland - RID) зашел в гости к 55-летнему Томасу и его жене Сюзанне, чтобы убедиться в том, что все заявленные на бумаге искусственные ели имеют место быть. В итоге коллекция была признана новым мировым рекордом.

В прошлом рождественском сезоне в этой квартире площадью около 100 квадратных метров было установлено 420 елок. Украшения меняются каждый год. По словам Томаса Еромина, сейчас на елках постоянно горят 47 тысяч лампочек.

Так сейчас выглядят спальня и рабочий кабинет

Помимо просто ярко украшенных, есть в коллекции и тематические елки: например, с персонажами из "Звездных войн" или с резиновыми уточками. Елки с чердака Томас всегда достает заранее - уже 1 августа, ведь, помимо прочего, нужно развесить 72 тысячи шаров. Самая большая елка, размером 3,50 метра, висит на потолке.

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